Harnik fällt gegen Schalke aus

Martin Harnik wird an diesem Mittwoch ins Mannschaftstraining zurückkehren, aber noch keine Option für das Schalke-Spiel sein. Das bestätigte Coach Florian Kohfeldt am Dienstag.

Werder muss auch beim Auswärtsspiel am Sonnabend (18.30 Uhr) gegen Schalke 04 auf Martin Harnik verzichten. Der Angreifer absolvierte am Dienstag eine individuelle Einheit und soll an diesem Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Für das Schalke-Spiel ist Harnik, der zuletzt wegen einer Muskelverletzung gegen Wolfsburg gefehlt hatte, laut Florian Kohfeldt aber noch kein Thema.

„Er muss jetzt viel am Muskelaufbau arbeiten. Er wird demnächst vielleicht auch bei einer Einheit im Kraftraum bleiben“, sagte Kohfeldt am Dienstag und fügte hinzu: „Er muss da viel für tun, aber ein fitter Martin Harnik wird uns sehr weiterhelfen.“