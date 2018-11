Harnik fällt für Testspiel aus

Mit Marco Friedl und Felix Beijmo, die nicht zu ihren U21-Nationalteams reisen, aber ohne Martin Harnik hat Werder am Dienstag trainiert. Was der Stürmer hat, weiß Trainer Florian Kohfeldt noch nicht genau.

Lediglich zehn Feldspieler und zwei Torhüter haben am Dienstag die erste Trainingseinheit während der Länderspielpause absolviert. Mit dabei waren auch Marco Friedl und Felix Beijmo. Der Österreicher und der Schwede waren zwar für die U21-Auswahl ihrer Heimatländer nominiert, bleiben jedoch in Bremen, wie Werder mitteilte. Somit können die beiden im Testspiel beim VfL Osnabrück am Freitag (18.30 Uhr) Spielpraxis sammeln.

Nicht mit nach Osnabrück fährt dagegen Martin Harnik. Der Stürmer laboriert an einer Muskelverletzung und kann zurzeit nur Lauftraining absolvieren. Laut Trainer Florian Kohfeldt steht die genaue Diagnose noch aus. „Ich will da keine Mutmaßungen anstellen“, sagte der Coach am Dienstag. Nach Osnabrück werde er Harnik definitiv nicht mitnehmen, erklärte Kohfeldt. Ob es für einen Einsatz im nächsten Bundesliga-Spiel beim FC Schalke am 20. Oktober reiche, sei ungewiss.

Am Nachmittag trainierten die Profis noch einmal knapp anderthalb Stunden. Michael Zetterer und Philipp Bargfrede absolvierten währenddessen individuelle Einheiten. Bei Bargfrede handelte es sich wohl wieder einmal um die bei ihm übliche Belastungssteuerung. Zetterer arbeitet derweil an seinem Comeback. Zeitgleich trainierte auch die U23, bei der auch Luca Caldirola und Thanos Petsos teilnahmen.