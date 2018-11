Harmlos und verunsichert

Werder bekommt mit dem VfB Stuttgart einen komplett verunsicherten Gegner serviert, gegen den die wichtigste Frage lauten dürfte: Ballbesitz- oder Konterfußball?

Die vier Thesen:

Stuttgarts Pressing bleibt solide

Massive Probleme in der Offensive

Werder bieten sich zwei grundsätzliche Strategien

Optionen bei Offensiv-Standards nutzen

Das Spiel gegen den Ball:

Der VfB verfolgt zwei grundsätzliche Varianten: Entweder empfängt die Mannschaft den Gegner in einem klassischen, flachen 4-4-2 auf Höhe der Mittellinie oder aber geht früher in ein angedeutetes Angriffspressing über, bei dem sich die beiden Angreifer um die gegnerischen Innenverteidiger kümmern und ein Sechser hoch aufrückt und den Sechserraum attackiert. Zurück bleiben mindestens drei absichernde Mittelfeldspieler und die eng stehende Viererkette, die auch auf lange Bälle gut reagieren kann. Stuttgart vermeidet damit im Pressing in der Regel ein größeres Risiko.

Der VfB verlässt sich auf seine an sich guten Verschiebemechanismen, löst deshalb auch in defensiven Umschaltmomenten nur situativ das Gegenpressing aus und lässt sich andernfalls einfach wieder in die Ordnung fallen.

Hat sich der Gegner bis ans eigene Abwehrdrittel gespielt, verstärkt der VfB die letzte Linie zur Not auch mit einem weiteren Spieler und formt zu einem 5-4-1 um. Der ballnahe Flügelspieler oder einer der Sechser lassen sich auf Höhe der Viererkette fallen, dazu rückt ein Angreifer, Chadrac Akolo oder Nicolas Gonzalez, zurück ins Mittelfeld. Gegen diese noch kompaktere Struktur findet der Gegner noch weniger Tiefe im Stuttgarter Abwehrverbund.

Die Besetzung der defensiven Positionen verstärkt die an sich gute Ausrichtung gegen den Ball. Neben den beiden Innenverteidigern hat der VfB mit meist Dennis Aogo einen zusätzlichen gelernten Abwehrspieler auf der Sechs und mit Santiago Ascacibar einen der aggressivsten und besten Ballklauer der Liga.

Das Spiel mit dem Ball:

Die ohnehin schon überschaubaren Angriffsstrukturen der letzten Rückrunde hat der VfB in den ersten Spielen dieser Saison fast völlig verloren. Das Spiel mit dem Ball ist die größte Baustelle der Mannschaft und phasenweise nicht einmal bundesligatauglich, geschweige denn gefährlich.

Tayfun Korkut hat sich durchaus daran versucht, das sehr direkte Spiel mit vielen hohen Bälle aus der Abwehr in die Spitze zu verändern, gelungen ist ihm dies bisher aber allenfalls in Bruchstücken. Stuttgart baut mit beiden Innenverteidigern und einem in den Halbraum abkippenden Sechser auf, bekommt aber hier schon die ersten Probleme. Die Freilaufbewegungen der Passempfänger sind schlecht aufeinander abgestimmt, die Mannschaft öffnet keine Räume sondern läuft sie stattdessen zu.

Der Plan, über ein kurzes Einspielen ins Zentrum den Gegner zusammenzuziehen, um dann den Außenverteidiger auf dem Flügel anzuspielen und Tempo aufzunehmen, gelang zuletzt fast nie. Das Spiel auf zweite Bälle, in der Rückrunde noch eine echte Waffe, funktioniert nicht besonders gut. Die Außenverteidiger sollen einem lang gespielten Ball nachgehen und die Angreifer dabei unterstützen, sind aber entweder zu spät dran oder nicht aggressiv genug. Ähnlich verhält es sich mit den Flügelspielern im 4-4-2, die in die Halbräume einrücken und Druck machen sollen im Kampf um die zweiten Bälle.

Das offensive Umschalten nach Ballgewinn ist selten zu sehen, weil der VfB wegen seines eher laschen Gegenpressings kaum in Situationen dieser Art kommt und auch von der Stärke bei eigenen Standards ist wenig geblieben. Wenigstens ein bisschen gefährlich wird der VfB bei Flanken, gerne auch schon aus dem Halbfeld. Insua oder Borna Sosa auf der linken Seite sind dabei ziemlich präzise, die Strafraumbesetzung der Mannschaft mit beiden Angreifern plus den nachrückenden Flügelspielern und manchmal auch einem Sechser ist gut.

Was bedeutet das für Werder?

Mal wieder hat den VfB den Saisonstart komplett verpatzt und läuft seinen eigenen Ansprüchen meilenweit hinterher. Ein gutes halbes Dutzend wichtiger Spieler, Benjamin Pavard, Christian Gentner, Chadrac Akolo, Dennis Aogo, Gonzalo Castro oder Holger Badstuber, ist noch immer auf der Suche nach der Normalform. Dazu schwanken Torhüter Ron-Robert Zieler oder Angreifer Mario Gomez extrem in ihren Leistungen. Dem VfB geht sein solides Grundgerüst derzeit ebenso komplett ab wie die nötige Passsicherheit und die richtige Entscheidungsfindung vor dem Tor.

Eine entscheidende Frage der Partie wird sein, wie der VfB das Spiel angehen will: Eher verhalten und auf Sicherheit bedacht oder mit einem größeren Aufwand in der Offensive zulasten der Absicherung in der Defensive? Die Mannschaft und ihr Trainer sind eigentlich zum Siegen verdammt, verfügen momentan aber nicht über besonders viele erkennbare Mittel, einen Gegner auch mal dauerhaft aggressiv und offensiv zu bespielen, geschweige denn über einen längeren Zeitraum Druck aufzubauen.

Korkut dürfte an der Viererkette nichts ändern, könnte aber die Anordnung davor anpassen. Gegen Leipzig versuchte sich der VfB zuletzt lange mit der Raute im Mittelfeld, was der grundsätzlichen Ballzirkulation zwar zuträglich war, aber auch keinerlei Gefahr für das gegnerische Tor ausstrahlte. Die Probleme im defensiven Umschalten waren dafür deutlich sichtbar. Aogo alleine auf der Sechs kann die entstehenden Löcher nicht zulaufen, die beiden (neuen) Außenverteidiger Sosa und Pablo Maffeo waren eine Spur zu offensiv. Auch in dieser Formation bietet der VfB dem Gegner genug an.

Vielleicht wäre es aus Bremer Sicht ratsam, dem Gegner den Ball zu überlassen. Das würde zwar dem eigenen Ansatz etwas widersprechen, angesichts der massiven Stuttgarter Probleme im Offensiv- und Kreativbereich aber einige veritable Vorteile haben: Werder muss nicht wie gegen andere eher spielschwache Mannschaften das Spiel machen, sondern kann sich auf seine Umschaltmomente konzentrieren und mit dem entsprechenden Personal seine Geschwindigkeitsvorteile nutzen.

Oder aber Florian Kohfeldt bleibt seiner dominanten Linie auch in Stuttgart treu. Dann bietet sich ein hohes Pressing an mit dem Fokus auf den Sechserraum. Stuttgarts Spieler in diesem Bereich sind allesamt nicht besonders geschickt im Aufdrehen, Aogo zudem fast ausschließlich auf seinen linken Fuß beschränkt.

Stuttgart zeigte zuletzt dazu noch enorme Schwierigkeiten bei Defensiv-Standards. Der VfB verteidigt Eckstöße und Freistöße aus dem Halbfeld mit klaren Zuordnungen gegen den Mann im Strafraum und ohne dabei die Pfosten zu besetzen. Gegen blockende, aus einem Knäuel einlaufende Gegenspieler ist diese Art der Verteidigung besonders anfällig und ein klarer Auftrag an Werder.

