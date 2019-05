Hannover verzichtet auf Füllkrug

Niclas Füllkrug wird vor seinem Wechsel zu Werder nicht mehr für Hannover 96 spielen. Der Verein teilte mit, dass der Stürmer nicht im Kader für das letzte Saisonspiel steht und gab medizinische Gründe an.

2017 war Niclas Füllkrug der gefeierte Derbyheld, nachdem er Hannover 96 zum Sieg über den Erzrivalen Eintracht Braunschweig geköpft hatte. Auch in der vergangenen Spielzeit jubelten die 96-Fans ihm zu, als er 14 Saisontore erzielte. Diese Zeiten sind jedoch vorbei, Füllkrug ist durch seinen Wechsel zu Werder und die Begleitumstände beim Anhang der Hannoveraner in Ungnade gefallen. Als der Stürmer beim jüngsten 3:0-Sieg gegen Freiburg für wenige Minuten eingewechselt wurde, ertönte bei jedem seiner Ballkontakte ein Pfeifkonzert. Zudem waren Anti-Werder-Gesänge zu hören.

Beim letzten Saisonspiel von 96 am kommenden Sonnabend bleiben Füllkrug immerhin weitere Pfiffe erspart. Wie Hannover mitteilte, steht der 26-Jährige nicht im Kader für die Partie in Düsseldorf. Füllkrug hatte wegen eines Knorpelschadens im Knie fast fünf Monate gefehlt und gegen Freiburg sein Comeback gegeben. Nach Rücksprache mit der medizinischen Abteilung soll für ihn nun die Belastung reduziert werden, teilte 96 mit. Füllkrug werde daher ein individuelles Trainingsprogramm absolvieren und nicht gegen Düsseldorf spielen. Füllkrug selbst sagte der „Bild“: „Ich habe keine Schmerzen, das Knie hat keine Reaktion gezeigt.“

Bei Werder gehen alle davon aus, dass der Stürmer, der für rund sieben Millionen Euro an die Weser wechselt, zum Trainingsstart am 28. Juni voll einsteigen kann. Vor seinem Abschied wollte Füllkrug unbedingt noch einmal für Hannover auflaufen, doch der letzte Einsatz wurde zum Spießrutenlauf. Sowohl der Stürmer als auch Trainer Thomas Doll hatten im Vorfeld wohl unterschätzt, wie übel ihm die 96-Fans den Wechsel zu Werder nehmen. Dass Füllkrug kurz nach Bekanntgabe des Transfers Ende April ein launiges Interview für „Werder-TV“ gab, während Hannover noch gegen den Abstieg kämpfte, kam ebenfalls nicht gut an.

Dennoch betonte Trainer Doll nach dem Freiburg-Spiel: „Fülle hat sich bereit erklärt, hier noch mal dabei zu sein. Der wusste ja, was auf ihn zukommt. Der wollte sich verabschieden, von seinem Publikum, er ist nicht durch die Hintertür rausgegangen, er wusste, dass er nicht Standing Ovations bekommt. Ist das nicht großartig, wenn sich so ein junger Kerl noch mal zeigt, weil er den Verein lieben gelernt hat?" Der Großteil der Fans des Bundesliga-Absteigers fanden das aber alles andere als großartig, das machten sie unmissverständlich klar.

