„Hanno“ und die Freundschaft

In der zwölften Episode des Werder-Podcasts ist Stürmer Martin Harnik zu Gast. Der spricht besonders über Freunde, Bekannte und ein etwas ambivalentes Verhältnis zu Tieren.

Es war eine der zahlreichen großen Wohlfühlgeschichten des Werder-Sommers: Martin Harnik und Max Kruse, die zwei Jungs vom SC Vier- und Marschlande, sind endlich wieder vereint. Mit dem Wechsel Harniks aus Hannover zurück an die Weser sind „Hanno“ und Kumpel Kruse erstmals seit 2009 wieder Teamkollegen. Aber stimmt die Geschichte von den besten Freunden, die es vom Bolzplatz bis in die Bundesliga geschafft haben, überhaupt?

Im Werder-Podcast gibt Harnik Einblicke, wie eng die Freundschaft zu seinem Sturmpartner über all die Jahre wirklich geblieben ist. „Total unregelmäßig“ sei der Kontakt zu Kruse gewesen, gesteht der Angreifer. „Wir haben immer gegenseitig unsere Wege verfolgt, auch mal telefoniert und miteinander geschrieben“, erklärt Harnik, den mit Kruse stets viel verbunden habe. „Aber man muss auch ehrlich sagen, dass wir verschiedene Wege eingeschlagen haben.“

Harnik etwa sei inzwischen mehr der Familienmensch, Kruse zwar Vater, aber weiterhin „Junggeselle“, wie der 31-Jährige es bezeichnet. Dennoch sei es fast wie früher, wenn die beiden Kumpels miteinander Zeit verbringen: „Man merkt einfach, dass wir eine gemeinsame Vergangenheit haben.“ Die Verbindung zu Kruse sei eben doch noch immer etwas Besonderes – während andere, über ein Netzwerk von Ex-Werderanern geknüpfte Kontakte wie etwa Matze Knop bislang eher in die Rubrik der „Bekannten“ fielen.

Fleisch und Vierbeiner

Ein wahrer Freund ist für Harnik derweil ein anderer Wegbegleiter geworden: Daniel Ginczek stürmt mittlerweile für den VfL Wolfsburg, in Stuttgart spielten die beiden Stürmer zusammen. Und auch neben dem Platz verstanden sich Ginczek und Harnik so gut, dass sie den „Meat Club“ eröffneten, ein Restaurant in Stuttgart. „Das ist mehr als nur Fußball, mehr als nur ein Arbeitskollege“, schwärmt der Werderaner von seiner Freundschaft zu Ginczek.

Nicht im Widerspruch steht Harniks Vorliebe für Fleisch zu seiner Freundschaft zu einem Trio vierbeiniger Weggefährten. Auch seine drei Hunde hätten einen besonderen Stellenwert, erklärt Harnik: Ihr Schnarchen sei das Geräusch, bei dem er am besten abschalten könne.

Hier geht es zum Werder-Podcast mit Martin Harnik.