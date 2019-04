Es könnte der Höhepunkt der Werder-Saison werden: Im Halbfinale des DFB-Pokals trifft der SV Werder Bremen auf den Rekordmeister aus München. Nun steht fest: Die Partie findet an einem Mittwochabend statt.

Am 24. April wird es laut im Weserstadion: Für dieses Datum, einen Mittwoch, terminierte der Deutsche Fußball-Bund das Halbfinale des SV Werder Bremen gegen den FC Bayern München (Anstoß: 20.45 Uhr). Die Partie wird live in der ARD übertragen. Ein möglicher Finalgegner steht zu diesem Zeitpunkt bereits fest: Schon am Dienstag empfängt zur selben Zeit der Hamburger SV RB Leipzig.