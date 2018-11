„Hätte Tabelle eh nicht eingerahmt“

Aufgrund der Bayern-Niederlage hätte Werder in Stuttgart zumindest kurzzeitig Tabellenführer werden können. Das gab es lange nicht, trotzdem interessierte sich Trainer Florian Kohfeldt nur am Rande dafür.

Der Drucker im Hause Kohfeldt hätte so oder so keine Arbeit gehabt. „Ich hätte mir die Tabelle eh nicht eingerahmt“, sagte Werders Cheftrainer Florian Kohfeldt. Sechs Spieltage sind in der Bundesliga rum, und es ist mal wieder etwas möglich gewesen, was bei Werder lange nicht möglich war. Werder hätte, wenn auch nur für ein paar Stunden, Tabellenführer sein können. Dafür hätte die Mannschaft ihr Spiel beim VfB Stuttgart gewinnen müssen. Hat sie aber ja bekanntlich nicht. Und deshalb gab es keinen Kurz-Zeit-Tabellenführer namens Werder Bremen.

Natürlich fanden alle Beteiligten das schade, aber beinahe niemand vergaß zu sagen, dass dieses Thema in der Kabine gar kein Thema gewesen ist. „Wir haben das Thema Platz eins nicht extra angesprochen“, sagte etwa Milos Veljkovic, „aber schön wäre es schon gewesen, Erster zu sein.“ Weil es ja auch so lange her ist. Regulär am Ende eines kompletten Spieltages war Werder zuletzt unter Thomas Schaaf Tabellenführer. Am 2. Dezember 2006 war das. Damals gewann Werder 3:1 gegen Hertha und blieb bis zum 20. Spieltag die Mannschaft, zu der alle in der Liga aufschauen mussten.

Letztmalig Kurzzeit-Tabellenführer war Werder knapp fünf Jahre später. Ein 6:0 in Freiburg ließ Werder an Bayer Leverkusen vorbeiziehen, das sich am Tag danach durch ein 1:1 gegen Bayern den Spitzenplatz zurückholte. Aus nostalgischen Gründen ein kleiner Blick auf die Bremer Torschützen gegen Freiburg an einem feuchtkalten Herbsttag damals: Hugo Almeida 1:0, Marko Marin 2:0, wieder Almeida zum 3:0, Mesut Özil 4:0, Naldo 5:0 und Markus Rosenberg 6:0. Von all diesen Zahlenspielen wissen die Werder-Profis von heute nichts. Bringt ja auch nichts. Oder wie Kohfeldt es abschließend formulierte: „Wir wollen sowieso jedes Spiel gewinnen.“

Wer ist euer „Man of the Match“?