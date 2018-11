Härtefall Caldirola

Obwohl Niklas Moisander und Ludwig Augustinsson in Hannover ausfielen, blieb Luca Caldirola erneut ohne Einsatz. Florian Kohfeldt hat sich mit der Entscheidung gegen den Italiener sehr schwer getan.

Immerhin war er mal wieder dabei. Das hatte es zuletzt im Profileben von Luca Caldirola auch nicht so häufig gegeben. In diesem Jahr war es genauer gesagt ein einziges Mal, dass der Italiener im Kader stand. Vor wenigen Wochen gegen Augsburg. Auf dem Rasen war er in dieser Saison nicht viel häufiger zu finden – lediglich im vergangenen September in der Begegnung beim VfL Wolfsburg. Ansonsten findet Caldirola quasi nicht statt, höchstens im Training. Egal was auch passiert, er darf nicht das tun, was er eigentlich tun möchte: Seinen Job als Fußballer in vollem Umfang ausüben.

Nun spielte Werder in Hannover gleich ohne zwei seiner Stammkräfte in der Abwehr, doch weder Niklas Moisander noch Ludwig Augustinsson durfte Caldirola setzen. Dabei hatte ihm Florian Kohfeldt genau das unter der Woche in Aussicht gestellt. „Es war lange offen für mich, das war kein Theater“, sagte der Werder-Coach am Freitag nach der Niederlage gegen Hannover. Er weiß nur selbst zu gut, dass seine Entscheidungen nicht gerade dazu beitragen, dass der Defensivakteur in der Öffentlichkeit noch als vollwertiges Mitglied der Bremer betrachtet wird. „Es tut mir sehr leid für Luca, vor allem menschlich, weil er sich das mit seiner Einstellung, seinem Charakter super verdient hätte.“

Letztlich entschied sich Florian Kohfeldt anders. Wieder einmal. Sebastian Langkamp erhielt in der Innenverteidigung den Vorzug. „Für mich war am Ende das Ausschlaggebende, dass Sebastian mehr im Rhythmus ist“, sagte Kohfeldt. „Selbst das kann man Luca aber eigentlich nicht vorwerfen, weil er wahrscheinlich zu mir sagen würde: ,Trainer, wenn du mich nicht spielen lässt, kann ich auch nicht im Rhythmus sein.‘ Das ist ein Teufelskreis.“ Die Rolle Caldirolas verdiene daher ohne Zweifel die Bezeichnung „Härtefall“. „Aber eigentlich auch schon die gesamte Saison“, wie Kohfeldt betonte.

Wer war euer "Man of the Match" gegen Hannover?