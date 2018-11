Über die Rolle des Reservisten kam Ulisses Garcias in Nürnberg bislang nicht hinaus. Dennoch glaubt die Bremer Leihgabe weiter an ihre Qualitäten und würde vielleicht sogar länger beim "Club" bleiben.

In Werders Winter-Trainingslager in Algorfa ging plötzlich alles ganz schnell. Quasi über Nacht hatte Ulisses Garcia das Quartier in Spanien verlassen, um nach Nürnberg zu fliegen. Ein paar Stunden später stand fest, dass der Schweizer an den "Club" verliehen wird. Den Bremern passte der Wechsel ziemlich gut ins Konzept, denn in Nürnberg sollte Garcia die Einsatzminuten bekommen, die er an der Weser aufgrund der Konkurrenz und seiner Vorleistungen nicht bekommen hätte.

Bei diesem Wunsch blieb es jedoch bislang. Sechs Mal stand der 22-Jährige seither im Kader, auf dem Platz war er sogar nur 38 Minuten zu finden. "Ich weiß nicht, warum ich nicht spiele. Da müssen sie den Trainer fragen", sagte Garcia jetzt in einer Medienrunde in Nürnberg. Dennoch: Einen Verbleib in Franken könne sich der Defensivakteur gut vorstellen, zumal er fest davon überzeugt ist, dass seinem Verein der Aufstieg gelingt. Und mehr noch: "Ich habe keine Angst vor der Bundesliga, ich traue sie mir zu", betonte er. (mw)