H wie Husejinovic, Said

In seiner bosnischen Heimat galt Said Husejinovic neben einem gewissen Edin Dzeko als größtes Talent des Landes, als er im Sommer 2008 von Sloboda Tuzla nach Bremen wechselte. Rund eine Million Euro überwies Werder für den offensiven Mittelfeldspieler, dessen Start in Bremen aber sehr schleppend verlief.

Thomas Schaaf nahm Husejinovic erst am neunten Spieltag überhaupt in den Kader, eine Woche später unternahm er bei der Niederlage gegen Bayer Leverkusen seine ersten Gehversuche in der Bundesliga. Husejinovic pendelte in den kommenden Monaten zwischen Ersatzbank und Tribüne, stand nur einmal überhaupt in der Startelf. So ging es auch im zweiten und im dritten Jahr bei Werder, auch bei einer zwischenzeitlichen Leihe zum 1. FC Kaiserslautern spielte Husejinovic fast nie.

Also trennten sich Werder und der Spieler im Sommer 2011 nach einer für beide Seiten wenig erfolgreichen Zeit wieder. Husejinovic blieb erst ohne neuen Klub, heuerte später dann in Sarajevo an und landete über Umwegen ein paar Jahre später wieder bei seinem Heimatklub Tuzla.