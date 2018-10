H wie Hiller, Franz

An dieser Stelle tummeln sich Ikonen und Legenden des Klubs, schillernde Figuren und One-Hit-Wonder, große Stars und längst vergessene Namen: Im Mein-Werder-Wiki findet jeder seinen Platz.

Einen echten Globetrotter holte Werder im Sommer 1974 nach Bremen. Franz Hiller hatte es als waschechten Münchener zum FC Elche nach Spanien verschlagen, zur damaligen Zeit ein recht ungewöhnlicher Wechsel. Hiller wollte in seiner aktiven Karriere einiges ausprobieren und in mehreren Ländern spielen - bevor er später in die Schweiz, nach Österreich und nach Kanada ging, erlebte er beim SV Werder aber seine intensivste Phase in der Bundesliga.

Mit dem TSV 1860 war Hiller schon einiges gewohnt, in Bremen erlebte er die wildesten Jahre der Klubgeschichte. Werder war Mitte der 70er Jahre ein regelrechter Schleudersitz für Trainer, in Hillers sechs Jahren an der Weser wurde er von sieben Übungsleitern betreut - und am Ende stand trotzdem der Abstieg in die zweite Liga. Nach 184 Spielen und vier Toren verabschiedete sich der Mittelfeldspieler und heuerte bei Nordstern Basel an, danach ging es zu den Calgary Mustangs, dann zum SC Neusiedl am See. Mitte der 80er Jahre kehrte er nach München zurück und spielte noch bis ins hohe Alter von 51 Jahren für diverse Amateurklubs.