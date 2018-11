H wie Hermann, Günter

An dieser Stelle tummeln sich Ikonen und Legenden des Klubs, schillernde Figuren und One-Hit-Wonder, große Stars und längst vergessene Namen: Im Mein-Werder-Wiki findet jeder seinen Platz.

Eher zufällig startete die steile Karriere von Günter Hermann, die letztlich zu 14 Jahren Profifußball und dem Gewinn einiger Titel führte. Als Werder in den 80er-Jahren ein Intertoto-Spiel in Rehburg austragen wollte, wurde dem damaligen Co-Trainer Kalli Kamp von einem durchaus talentierten Rehburger Angreifer erzählt, der es unter Umständen auch bei Werder schaffen könnte. Wenig später spielte Günter Hermann für die Werder-Amateure.

1982 rückte er zu den Profis auf und unternahm erste Schritte in der Bundesliga, allerdings hielt ihn Trainer Otto Rehhagel für noch nicht reif genug, um mehr als ein Ergänzungsspieler zu sein. Erst zwei Jahre später spielte sich Hermann in die Stammelf, wurde aufgrund seiner Vielseitigkeit in der Abwehr und im Mittelfeld aufgeboten. Von da an war er bei Rehhagel eine feste Größe, holte mit Werder 1988 die Meisterschaft und war mit dem schönsten Tor seiner Karriere im legendären Rückspiel gegen den BFC Dynamo eine der Hauptfiguren beim Wunder von der Weser.

Hermann war nun auch Nationalspieler und schaffte es trotz nur zweier Einsätze zuvor 1990 tatsächlich in den WM-Kader. Ohne Einsatzminute, aber mit dem Titel im Gepäck kehrte Hermann aus Italien zurück. Mit Werder lief es ebenfalls weiter sehr erfolgreich, auf den DFB-Pokalsieg 1991 folgte ein Jahr später der Triumph im Pokal der Pokalsieger.

Da gab es allerdings schon erste Risse zwischen Hermann und Rehhagel, der Thorsten Legat als linken Verteidiger verpflichtet hatte und Hermann loswerden wollte. Hermann flüchtete im November 1992 nach Wattenscheid, später zog es ihn noch zu Hannover 96. Nach 14 Jahren, fast 400 Profispielen (davon 309 für Werder), zwei Meistertiteln, einem Pokal- und einem Uefa-Cup-Sieg sowie dem Gewinn der Weltmeisterschaft war für Günter Hermann dann Schluss mit seiner aktiven Karriere.