Gutes Geld, gutes Timing

In der Vergangenheit hat Werder Bremen oft lange mit Einkäufen warten müssen. Nach dem Verkauf von Thomas Delaney kann der Verein früh für Ersatz sorgen. Deshalb ist der Deal gut, findet Marc Hagedorn.

Jetzt lässt sich schön diskutieren: Sind die knapp 20 Millionen Euro, die Werder für Thomas Delaney erhalten soll, ein gutes Geschäft? Oder hat Werder den Spieler unter Wert an Borussia Dortmund verkauft?

25 Millionen Euro hätten es nach Vorstellung der Werder-Bosse sein sollen. Die 20 Millionen, auf die es hinausläuft, sind deutlich weniger. Ein schlechter Deal ist es für Werder trotzdem nicht. Denn die 20 Millionen sind immer noch zehn Mal mehr, als das, was Werder vor eineinhalb Jahren an den FC Kopenhagen überweisen musste. Und: Für einen Spieler, der bald 27 wird, sind 20 Millionen Euro eine stolze Summe. Zudem hat Werder bisher nur ein einziges Mal mehr Geld für einen Spieler bekommen. Im Sommer 2009, als Diego zu Juventus wechselte, waren es 27 Millionen.

Der Deal, der jetzt über die Bühne gegangen ist, hat für Werder einen zentralen Effekt: Werder hat Planungssicherheit. Natürlich hätte Verhandlungsführer Frank Baumann die WM in Russland abwarten können, ein starker Auftritt Delaneys dort hätte den Preis weiter in die Höhe getrieben. Eine Garantie dafür gibt es aber nicht.

Baumann geht stattdessen auf Nummer sicher. Dafür ist Werder sehr früh in der Transferphase handlungsfähig. Werder verliert in diesem Sommer Zlatko Junuzovic, Thomas Delaney und Jerome Gondorf, das ist auf dem Papier ein komplettes Mittelfeld. Diesen immensen Verlust an Erfahrung und Führungsstärke muss Werder kompensieren. Gut, dass Werder diesmal mit seinen Einkäufen nicht wie so oft in der Vergangenheit bis zum Ende der Transferperiode warten muss, wenn die besten Spieler meist nicht mehr zu haben sind. Das Geld dafür ist nun da.