Gute Note für Werders Einkaufspolitik

Wie haben die Neuen bisher eingeschlagen? Das hat „Sport Bild“ bei allen Bundesligisten bewertet und die Sommer-Transfers dazu in vier Kategorien eingeordnet. Bei Werder ist die beste Kategorie nicht vorhanden.

„Granate“, „Verstärkung“, „Mitläufer“ und „Hilft noch nicht“ – das sind die Kategorien, mit der die „Sport Bild“ die Sommer-Transfers aller Bundesligisten bewertet. Obwohl es bei Werder keine „Granate“ gibt, bekommt Frank Baumann die Transfer-Note zwei für seine Einkaufspolitik.

Als „Verstärkung“ werden Yuya Osako, Davy Klaassen und Claudio Pizarro eingeordnet. Nuri Sahin und Martin Harnik sind demnach nur „Mitläufer“. Unter „Hilft noch nicht“ werden Kevin Möhwald und Felix Beijmo eingeordnet. Stefanos Kapino fehlt in der Auflistung, wird im beistehenden Text aber zusammen mit Möhwald und Beijmo erwähnt. Darin steht auch, dass Werder noch nie so wenig Tore (37) geschossen habe wie in der vergangenen Saison. Die offensiven Zugänge, Osako, Harnik und Pizarro, zahlen sich in dieser Hinsicht aus, heißt es. Zudem lasse Klaassen den Abgang von Thomas Delaney vergessen.

