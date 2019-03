Gute Erinnerungen an Aytekin

Deniz Aytekin wird Werder Bremens Auswärtsspiel bei Bayer 04 Leverkusen am Sonntag (Anstoß, 13.30 Uhr) leiten. Der Diplom-Betriebswirt war zuletzt im Februar 2018 Schiedsrichter bei einem Werder-Spiel.

Deniz Aytekin, am Donnerstagabend noch als Schiedsrichter im Europa-League-Achtelfinalspiel zwischen Benfica und Dinamo Zagreb in Lissabon im Einsatz, wird am Sonntag Werders Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen leiten. Der 40-Jährige pfiff zuletzt im Februar 2018 ein Spiel mit Bremer Beteiligung. Damals setzte sich Werder im Weserstadion mit 3:1 gegen den VfL Wolfsburg durch. Insgesamt ging keines der letzten sieben Spiele unter der Leitung von Aytekin verloren (fünf Siege, zwei Remis).

An den Seitenlinien wird Aytekin von Christian Dietz und Eduard Beitinger unterstützt. Vierter Offizieller ist Christian Leicher. Als Video-Assistenten stehen Günter Perl und Patrick Alt zur Verfügung.

Die Umfrage zum Spiel gibt es hier: