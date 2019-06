Grujic-Entscheidung angeblich für Hertha gefallen

Marko Grujic wird laut dem Onlineportal "mozzartsport.com“ in der kommenden Saison erneut für Hertha BSC spielen. Werder geht demnach im Poker um den begehrten Mittelfeldspieler leer aus.

Das Tauziehen um Marko Grujic ist angeblich beendet. Wie das serbische Onlineportal "mozzartsport.com“ meldet, hat sich der 23-Jährige entschieden, eine weitere Saison bei Hertha BSC zu spielen. Gleich mehrere Klubs hatten großes Interesse, den Mittelfeldspieler für die kommende Spielzeit vom FC Liverpool auszuleihen - auch Werder. Speziell Florian Kohfeldt hätte Grujic gerne für das zentrale Mittelfeld verpflichtet. Das hatte Werders Coach dem 23-Jährigen auch in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt.

Und Jürgen Klopp, dem als Trainer der Liverpooler eine optimale Weiterbildung seines Spielers wichtig ist, soll ein Wechsel auf Leihbasis nach Bremen ebenfalls bevorzugen haben. Die Art des Kohfeldt-Fußballs passe zu Grujic. Nichtsdestotrotz wird Grujic in der kommenden Saison für Hertha und nicht für Werder spielen, wenn die Informationen von "mozzartsport.com“ stimmen. Bereits in der vergangenen Saison war der 23-Jährige von Liverpool an die Berliner ausgeliehen worden, nun folgt wohl die Fortsetzung.