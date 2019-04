Gruev unterschreibt Profivertrag

Mit Ilia Gruev hat am Montag der Kapitän von Werders U19 seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Nun strebt er die Bundesliga an.

Ilia Gruev, Kapitän von Werders U19-Mannschaft, hat seinen ersten Profivertrag in Bremen unterschrieben. Das gab der Verein am Montag bekannt. „Ilia verfügt über großes Potential und hat sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt. Er ist ein Spieler mit einer hohen Spielintelligenz und übernimmt als Kapitän der U19 bereits viel Verantwortung. Wir trauen ihm perspektivisch den Sprung in unser Bundesliga-Team zu“, wird Sportchef Frank Baumann auf der Vereinshomepage zitiert.



Gruev wechselte 2015 aus der Jugend von Rot-Weiß Erfurt an die Weser, seit vergangenem Sommer spielt er für Werders U19. Für diese lief er in der A-Bundesliga als Kapitän 16-mal auf, wobei dem Mittelfeldspieler zwei Treffer gelangen. Im Januar schnupperte er bereits Profi-Luft, als er mit Werders Bundesligamannschaft ins Trainingslager nach Südafrika reiste.



Der bulgarische Junioren-Nationalspieler verkündete nach seiner Vertragsunterschrift: „Ich bin sehr glücklich, dass ich hier bei Werder meinen ersten Vertrag unterschreiben darf. Werder hat meine Entwicklung in den letzten Jahren sehr unterstützt und ich freue mich, hier die nächsten Schritte gehen zu dürfen." Er sehe den Vertrag - über dessen Inhalte nichts bekannt gegeben wurde - als Vertrauensbeweis und wolle sich langfristig für die Bundesliga empfehlen.