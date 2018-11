Grün-weißes Blut mit kleinen Rauten

Thomas Schaaf kehrt als Technischer Direktor zu Werder zurück. Das Echo darauf ist überwiegend positiv, aber nicht einstimmig. Ist Schaaf eine gute Wahl? Eine Analyse.

Seinen ersten Trainer-Job übernahm Thomas Schaaf im Sommer 1987. Er wollte damals eine Gehaltserhöhung, die er auch bekam. Einen zweiten Job, neben dem als Profi, bekam er auch. Und so stand Schaaf fortan dreimal die Woche bei Werders B-Jugend auf dem Platz, zumindest wenn es die Zeit erlaubte. Oft kam er, noch im Trainingsanzug, direkt aus der Kabine der Profis und parkte seinen schwarzen Mercedes am Kabinentrakt auf Platz 11. Dort, wo die Jugendmannschaften damals und heute trainieren.

Im gewissen Sinne schließt sich also ein Kreis, denn dorthin, wo seine Karriere als Trainer begann, kehrt Schaaf als Technischer Direktor nun zurück. Er soll Strukturen verbessern, den Nachwuchs mit den Profis besser verzahnen, das beschreibt seine Kernaufgabe wohl am besten. Schaaf soll dafür sorgen, dass aus Talenten Profis werden, so viele wie möglich. Und das auch, indem er Trainer schult und sie besser macht. Mit dem Mentoren-Programm, das ihm besonders wichtig ist. Schaaf selbst hat es in seiner ersten Saison als Trainer übrigens ganz gut gemacht und mit der B-Jugend direkt die Bremer Meisterschaft gewonnen.

Schon damals habe er gerne an Strukturen und Konzepten gearbeitet, sagt Schaaf heute. Mehr als 30 Jahre beschäftigt er sich aus der Sicht eines Trainers mit Fußball. Nach einem Jahr B-Jugend betreute er die A-Jugend, es folgte die Amateur-Mannschaft, wie damals die U 23 noch hieß. Von dort stieg Schaaf im Mai 1999 zu den Profis auf, der Rest ist Geschichte. Eine ziemlich erfolgreiche. Schaaf hat als Trainer und Spieler wohl so ziemlich jede Situation selbst erlebt, die es im Fußball zu erleben gibt. Und das bei Werder, seinem Verein. Er steht für geballte Erfahrung. Macht ihn das nicht zum perfekten Technischen Direktor?

Wer im Internet entgegen aller Ratschläge doch Kommentare zu Artikeln liest, dem fällt bei Texten zur Rückkehr Schaafs auf, dass neben vielen positiven Reaktionen auch eine Anzahl kritischer Wortbeiträge vorhanden ist. Die Rückkehr wird als Rückkehr in die alte Zeit bewertet, als rückwärtsgewandt. Schaaf habe seine beste Zeit hinter sich, als Beleg gelte seine Arbeit in Frankfurt, mehr noch die in Hannover. Ist Schaaf also nicht die optimale Lösung?

Widerspruch als Charakterprobe

Zumindest ist er nicht die einfachste Lösung. Viele Klubs haben die Position des Technischen Direktors (oder wie auch immer sie heißt) unprominent besetzt, Schaaf hingegen ist eine Übergröße, die einschüchtern kann. Er ist als Ansprechpartner für die Medien interessant, fast jede Geschichte über Werder wird mit einem Zitat von Schaaf zu einer interessanteren Geschichte. Schaaf wird sich zurückhalten müssen, das ist ihm bewusst. Ein ausgeprägtes Sendungsbewusstsein hat ihn aber noch nie ausgezeichnet. Zu bestimmten Themen zu schweigen, dürfte ihm nicht schwerfallen.

Einschüchtern könnte Schaaf durch seine Präsenz die jungen Trainer im Nachwuchsbereich. Werden sie sich trauen, Thomas Schaaf in einer Diskussion über Fußball zu widersprechen? Oder wird abgenickt, was Schaaf sagt und fordert? Umgekehrt betrachtet könnte es eine erste Charakterprobe für den Trainer-Nachwuchs sein, Schaaf zu widersprechen. Ein gute Übung, sozusagen.

Vergangenen Montag ist Schaaf 57 Jahre alt geworden. Menschen aus seinem Umfeld sagen, dass er vor Motivation nur so strotzt. Seine Identifikation steht für sich, 41 Jahre hat er als Spieler und Trainer für Werder gearbeitet. Werder ist sein Verein, Bremen seine Stadt, sagt Klaus Allofs, der 13 Jahre als Manager an seiner Seite gearbeitet hat. Man stellt sich vor, dass durch Schaafs Adern grün-weißes Blut fließt, in dem kleine Werder-Rauten schwimmen. Identifikation bedeutet meist auch Motivation.

Kein Trainer auf Abruf

Sein Jahr als Trainer in Frankfurt als misslungen zu bezeichnen, ist unfair. Gemessen an den Rahmenbedingungen war der neunte Platz gut. Die drei Monate in Hannover haben an seinem Ruf gekratzt, ein Sieg aus elf Spielen ist eine böse Bilanz. Auf der Bank sitzen wird und soll Schaaf bei Werder nicht. Damit aus ihm kein Schattenkandidat für Florian Kohfeldt wird, falls es in der Liga mal nicht läuft, hat Frank Baumann das gerade radikal ausgeschlossen. Schaaf soll als Ratgeber fungieren, als Impulsgeber, der seine Erfahrung mit den Trainer-Kollegen teilt.

Gelegentlich Aufgaben für die Uefa wird er weiterhin wahrnehmen, soweit das mit dem Posten bei Werder vereinbar ist, das ist so mit Werder besprochen. Weshalb auch nicht? Dort hat er die neusten Entwicklungen der Trainer-Ausbildung im Blick. Und, ganz nebenbei, auch den Spielermarkt. Auch da könnte Schaaf Werder den einen oder anderen guten Tipp geben.