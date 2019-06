Grün-weißer Franke

20 Jahre ist Frank Baumann bei Werder, erst als Spieler, dann als Funktionär. Sechs Männer, die den grün-weißen Franken begleitet haben oder noch begleiten, erklären im WESER-KURIER, was ihn ausmacht.

Als Frank Baumann zum 1. Juli 1999 seinen Dienst bei Werder antrat, war der Klub zwar gerade Pokalsieger geworden, aber auch knapp dem Abstieg entronnen. Es dauerte ein paar Jahre, bis die Bremer in der Tabelle wieder oben standen. 2004 feierte Werder das Double, Baumann nahm als Kapitän beide Trophäen in Empfang. Nicht nur deshalb sind sie eng mit ihm verbunden. Sein zweiter Karriere-Abschnitt bei Werder führte Baumann bis in die Geschäftsführung. Er ist heute verantwortlich für das große Ganze. Absehbar war dieser Schritt nicht, Menschen, die ihn besser kennen, halten Baumanns Weg bei Werder für schlüssig.

Marco Bode

An Frank schätze ich ganz viel. Er ist ein sehr guter Freund, es ist eine große Offenheit, ein großes Vertrauen zu ihm da. Wir trennen, wenn es darum geht, professionell zu entscheiden. Ich bin aber kein Freund davon, eine Freundschaft aufzugeben, nur weil man auch professionell miteinander umgehen muss. In einem Fußballklub kann das durchaus hilfreich sein. Ich erinnere mich, als Frank mit seiner Familie nach Bremen kam und sagte, hier sei das Wetter schlecht. Ich freue mich, dass er sich hier so wohl fühlt. Das hat er, als er damals kam, wohl selbst nicht geglaubt. Ich sehe eine großartige Entwicklung über die 20 Jahre vom Spieler hin zum Kapitän der Double-Mannschaft hin zum GeschäftsführerFußball. Das ist ein konsequenter und stetiger Weg, über den ich mich sehr freue. Hoffentlich wird er weiterhin ein wichtiger Teil der Entwicklung bei Werder sein, die wir gemeinsam versuchen zu gestalten.

Ich erinnere mich gut an die Situation, als ich ihn gefragt habe, ob er sich den Job als Geschäftsführer Fußball vorstellen kann und damit in die erste Reihe zu gehen. Als Persönlichkeit ist er vielleicht etwas introvertierter,

ruhiger, aber er war auch so als Spieler Kapitän und Führungspersönlichkeit. Nach seiner Spielerkarriere hat er es ähnlich gemacht: Er wollte zunächst beobachten, wollte lernen, sich entwickeln, und irgendwann war er reif. Dass er das kann, da war ich mir damals schon sicher. Bei der Pressekonferenz, als ich seine Ernennung bekannt geben durfte, gab es viel Skepsis. Ob er das Netzwerk habe, die Persönlichkeit. In den letzten drei Jahren hat er bewiesen, dass er es sehr gut kann. Frank will Werder erfolgreich sehen. Auf seine ruhige Art ist er extrem ehrgeizig und erfolgsorientiert. Er will vorankommen und Werder besser machen, jeden Tag. Er hängt sich an vielen Stellen rein und geht in Meetings, in die die meisten Fußball-Manager der Bundesliga nicht gehen würden. Er beschäftigt sich mit allen Details. Natürlich ist er auch attraktiv für andere Klubs, aber Frank sieht, dass er bei Werder etwas entwickeln kann. Momentan kann ich mir Werder nur mit Frank vorstellen, und ich habe keinen Hinweis, dass er das anders sieht.

Dieter Eilts

Frank kam nach der Saison 1998/99 aus Nürnberg als absoluter Wunschspieler von Thomas Schaaf zu uns – und wenn ich mich recht erinnere, hing sein Wechsel am seidenen Faden. Wäre der Club damals nicht in einem dramatischen Saisonfinale abgestiegen, wäre der Wechsel wohl noch nicht vollzogen worden. Bis zu meinem Karriereende 2002 erlebte ich ihn drei Jahre lang als sehr guten Mitspieler. Er war zwar sehr ruhig, verfügte aber über viel Qualität: Er war kopfballund zweikampfstark, ballsicher und konnte ein Spiel sehr gut lesen. Als Typ war er ruhig, besonnen, überlegt – und gewisse Züge aus der Zeit erkenne ich heute im Geschäftsführer Frank Baumann wieder. Damals habe ich nicht vorhergesagt, dass er sich nach der Spielerkarriere in diese Richtung entwickelt. Wobei er diesen Blick fürs Gesamte, den man als Manager einfach haben muss, auch als Spieler und später als Kapitän schon hatte. Dass er nun schon 20 Jahre in Bremen lebt und für Werder arbeitet, verwundert mich nicht. Es ist ja in Bremen wirklich oft so, dass Spieler hier langfristig ihren Lebensmittelpunkt finden. Das war bei mir so, aber auch bei Spielern wie Marco Bode, Frank Neubarth, Mirko Votava, Hansi Gundelach, Günter Hermann oder Thomas Wolter. Und auch bei Baumann. Die Familie fühlt sich hier wohl, die Kinder sind hier aufgewachsen. Es passt also einfach sehr gut.“

Klaus Allofs

Der Satz, der Frank als Spieler am besten beschreibt, lautet: Man hat seine Bedeutung immer erst gemerkt, wenn er nicht dabei war. Hört sich seltsam an, trifft aber zu. Sein Spiel war nicht spektakulär, da gab es wenig Ah und Oh zu hören. Er war unauffällig, für die Mannschaft aber von sehr großer Bedeutung. Wenn Frank einen Raum betritt, merkt man das nicht, weil man ihn hört. Das Laute entspricht nicht seinem Naturell. Er ist zurückhaltend, bescheiden. So war er auch als Kapitän kein Lautsprecher, aber jemand, der in Diskussionen immer gute Argumente hatte. Er hat sich für alle Seiten eingesetzt, immer jeden Spieler der Mannschaft vertreten. Das ist auch eine Form von Führungsstärke: durch Handeln im Hintergrund eingreifen, Fehler korrigieren, für die richtige Arbeitsatmosphäre sorgen. Absehbar war sein Weg zum Sportchef Werders nicht. Frank war sich selber nicht sicher, wir haben damals häufiger darüber gesprochen. Es gibt da Parallelen zu mir, auch ich brauchte nach der Karriere zunächst Distanz um herauszufinden, ob mir der Fußball fehlt. Frank hat eine Auszeit genommen, um das herausfinden. Die Voraussetzungen waren ohne Frage da. Frank entwickelt eigene Ideen, ist kreativ, loyal und zuverlässig, er lässt sich nicht stoppen. Er ist niemand, der darüber redet, was er machen will, er macht einfach.

Jürgen L. Born

Frank Baumann und ich haben im Juli 1999 gemeinsam bei Werder angefangen. Er blieb zehn Jahre als Spieler, ich war in diesen zehn Jahren in der Geschäftsführung. Ich schätze ihn sehr wegen seiner besonnenen Art. Er war ein sehr guter Fußballspieler, das sieht man selbst heute noch, wenn er manchmal mit ehemaligen Bundesligaspielern kickt. Dann ist es immer dasselbe Ding: Der Ball kommt aus 30 Metern angeflogen – und er stoppt ihn erstmal mit der Brust. Seine Übersicht und die Eigenschaft, dass er immer wieder dort stand, wo der Ball hinkam – das war zu seiner Zeit als Werder-Profi eine unglaubliche Qualität. Als Kapitän hat er außerdem dafür gesorgt, dass in der Mannschaft immer ein gutes Klima herrschte. Weil er einen guten Charakter hat, und weil er kein Dummkopf ist. Er ist auch mit einer gewissen Pfiffigkeit versehen und lacht an der richtigen Stelle – und er hat was dafür über, dass mal ein Späßchen gemacht wird.

Als Manager ist er nach drei Jahren ebenfalls sehr gut. Und er kann nicht schlechter werden. Denn man lernt in solch einer Position jeden Tag etwas dazu. Das Wichtigste dabei: Frank Baumann ist kein Egomane, sondern er denkt wirklich an Werder Bremen, an seine Mannschaft und an seine Spieler. Zudem rennt er nicht jedem Mikrofon hinterher, um dort irgendwas hinein zu tröten, sondern ist wohldosiert mit seinen Aussagen – und diese sind immer gut und fundiert. Inzwischen hat er sich ein großes Netzwerk aufgebaut und wirklich jede Menge Spieler auf dem Schirm, die immer von seinem Scoutingteam beobachtet werden. Auf jeden Fall würde ich immer alles tun, um einen Mann wie Baumann nicht ziehen zu lassen. Denn er ist einer, der alles hat: besonders Fachkenntnis und Menschlichkeit. Er ist eben eine „Kanone“. Ich würde es sehr begrüßen,

wenn Frank Baumann auch als Manager eine lange Zeit bei Werder gestalten würde.

Tim Wiese

Der Frank war kein typischer Kapitän. Also keiner, der sich in die Kabine stellte, um klare Ansagen zu machen.

In der Zeit, in der wir zusammengespielt haben, von 2005 bis 2009, gab es dazu wenig Grund, wir hatten Erfolg. Und wenn es mal unruhig wurde, kamen Allofs und Schaaf rein und haben losgelegt. Frank war ein lieber, netter Junge, niemals habe ich gehört, dass jemand schlecht über ihn spricht. Keine Eskapaden, immer dieselbe Frau, bei Fußballern entspricht das ja nicht unbedingt der Norm. Aber der typische Fußballer war er ohnehin nicht. Er hat den VW-Dienstwagen gefahren, das war‘s. Keinen Porsche oder Ferrari nebenher. Am Handgelenk war keine dicke Uhr zu sehen. Frank braucht kein Bling-Bling, bei ihm ist alles ganz normal. Deshalb passt er ja auch so perfekt zu Werder: ein ruhiger Zeitgenosse, der nicht auf dicke Hose macht. Er ist sparsam, braucht keine Statussymbole. Ganz so wie die Werder-Familie. Besser geht‘s kaum.

Im Bus saßen wir zusammen in der letzten Reihe, Frank rechts, ich links. Wenn ich geraucht habe, hat ihn das null gestört. Nicht ein einziges Mal hat er zur Seite geblickt, er hat stoisch in seine Unterlagen geschaut. Über seinem Platz brannte immer Licht, der Frank hat gelesen und gelesen. Parallel zum Fußball hat er ja damals ein Studium absolviert. Wenn es nicht für die Uni war, war es das Stadionheft. Auf jeder Auswärtsfahrt hat er es mit in den Bus genommen und auf der Rückfahrt durchgelesen. Eigentlich machte man das vor dem Spiel in der Kabine, wenn es langweilig war, Frank hat es immer hinterher gelesen. Es wundert mich nicht, dass Frank einen guten Job macht. Für das große Ganze hat er sich schon als Spieler interessiert. Dass er einen Typ wie Milot Rashica aus dem Hut zaubert, das ist schon stark. Und ein Beleg dafür, dass er weiß, wie es geht. Falls er Werder mal verlassen sollte, weiß ich schon jetzt, wer ihm nachfolgt: Per Mertesacker. Merte ist der nächste ehemalige Spieler, der bei Werder einsteigt, garantiert.

Willi Lemke

Bereits Ende der 90er Jahre waren wir schon an Frank Baumann interessiert, leider haben wir zunächst einen Korb von ihm bekommen. 1999 hat es dann doch geklappt, ich hatte damals meinen Assistenten, Oliver Rau, zum Bahnhof geschickt, um Frank und seine Frau abzuholen. Wir wollten das sehr persönlich machen, das kam gut an. Da haben wir ihm nicht nur das Weserstadion, sondern auch die Schönheiten Bremens gezeigt,

damit er einen guten Eindruck bekommt. Mit ihm haben wir einen perfekten Mannschaftsspieler bekommen, der hervorragend zu Werder passte. Er hat nie sich selbst in den Vordergrund gestellt, immer das Kollektiv.

Baumi zu holen war kein spektakulärer, aber sicher einer der besten Transfers, die wir je getätigt haben. Nach seiner aktiven Zeit hat er eine Art Lehre bei Werder gemacht und den Verein als Ganzes kennengelernt.

Dann, nach einer Auszeit von einem Jahr, fing er als Nachfolger Thomas Eichins an. Vom ersten Tag an hatte er keine Schwierigkeiten, sich zurechtzufinden. Auch, weil er in ein gutes, eingespieltes Team kam. Wichtig ist, dass er mit Florian Kohfeldt ein sehr gutes Gespann bildet, zwischen beide passt kein Blatt Papier. Da gibt es keine Eitelkeiten, keine Verletzungen, die halten zusammen wie Pech und Schwefel. Diese Partnerschaft ist so gut, dass wir alle davon träumen, nächstes Jahr den nächsten Schritt zu machen Richtung Europa. Ich traue es der Mannschaft zu. Bescheiden, keiner, der die Backen zu voll nimmt, Baumi fügt sich ein – damit passt er hervorragend zu Bremen. Er ist ein richtiger Hanseat geworden, auch wenn er eigentlich Franke ist. Aber im Fußballgeschäft ist alles denkbar. Auch, dass Baumi irgendwann einmal sagt, dass er gerne noch einmal in England, Italien oder Spanien arbeiten will. Top-Leute wie Frank Baumann können irgendwann eine neue Herausforderung suchen. Und es wäre nicht unanständig, so zu denken.