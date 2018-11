Grün-weiße Wand

Weil das Fernsehen für seine Übertragungen im Weserstadion künftig deutlich mehr Platz braucht, könnte die Ostkurve komplett umgebaut werden – und zwar zu einer reinen Stehplatztribüne.

Der Rasen sieht nicht gut aus. Viele braune Stellen, wenig Grün, aber das ist gewollt. Werder bestellt derzeit das Feld für die kommende Saison und hat dafür die natürlichen Halme abgegrast. Aktuell stehen nur noch die Kunststofffasern im Weserstadion, demnächst wird der Naturrasen gesät. In ein paar Wochen soll dann alles wieder so aussehen wie immer. Zumindest vorübergehend. Denn schon im kommenden Jahr könnten andere, weitreichende Umbaumaßnahmen stattfinden. Und die würden die Ostkurve und die Westkurve betreffen.

Werder plant, die Ostkurve in eine reine Stehplatztribüne umzubauen. Seit gut einem Jahr beschäftigt sich der Klub bereits mit diesem Thema, demnächst soll eine entsprechende Machbarkeitsstudie durchgeführt werden. Das bestätigte Werders Geschäftsführer und Vereinspräsident Hubertus Hess-Grunewald am Dienstag im Gespräch mit MEIN WERDER. Derzeit befinden sich im Ostteil des Stadions 7500 Stehplätze im Unterrang und 3000 Sitzplätze im Oberrang. Nach dem Umbau, so kalkuliert Werder, wären es dann 13.000 Stehplätze in Ober- und Unterrang. Einen größeren Stehbereich für die eigenen Fans hätte dann nur noch Borussia Dortmund zu bieten. Auf der Dortmunder Südtribüne ist Platz für 25.000 stehende Zuschauer. Die sogenannte Gelbe Wand, sagt Hess-Grunewald, sei "ein Markenzeichen des BVB. So etwas könnte ich mir auch in Bremen vorstellen." Nur in grün-weiß natürlich.

Der Bedarf an deutlich mehr Stehplätzen im Weserstadion sei auf jeden Fall gegeben, sagt Hess-Grunewald. "Wenn wir auf die Wartelisten für Dauerkarten schauen, stellen wir fest: Wir haben im Bereich Steh Ost mit die größte Nachfrage." Unklar ist allerdings noch, wie sich das auf die Einnahmesituation des Fußball-Bundesligisten auswirken würde. Werder würde nach einem entsprechenden Umbau zwar 2500 Tickets mehr verkaufen. Stehplatzkarten würden aber auch deutlich weniger kosten als Sitzplatzkarten. "Wir haben das noch nicht bis auf den letzten Euro durchgerechnet", sagt Hess-Grunewald.

Erhebliche Investition

Für den Umbau der Ostkurve rechnet der Klub allerdings mit hohen Ausgaben. "Das wäre eine erhebliche Investition", sagt Hess-Grunewald. So müssten etwa die Fluchtwege vergrößert werden, weil sich künftig mehr Besucher auf der Tribüne aufhalten würden, und ein zusätzliches Treppenhaus errichtet werden. "Wir müssten auf jeden Fall einen siebenstelligen Betrag ausgeben. Und weil das in diesem Fall die Stadiongesellschaft betreffen würde, wäre das auch ein politisches Thema", sagt Hess-Grunewald. Werder und die Stadt Bremen sind nämlich zu gleichen Teilen an der Bremer Weserstadion GmbH beteiligt.

Ein Umbau der Ostkurve, die ja streng genommen gar keine Kurve mehr ist, hätte auch Auswirkungen auf die geplante Umgestaltung der Westtribüne. Weil nämlich die Gesamtkapazität von aktuell 42.100 Zuschauern auf 44.600 ansteigen würde, müsste Werder zusätzliche Plätze im Gästebereich schaffen. Anderenfalls würde Werder nicht die Vorgaben der Deutschen Fußball Liga (DFL) erfüllen, wonach mindestens zehn Prozent der Plätze für Gästefans zur Verfügung gestellt werden müssen. "Das stimmt, da müssten wir uns etwas einfallen lassen", sagt Hess-Grunewald. Aber das müssen sie ohnehin.

Denn der Gästeblock im Oberrang der Westtribüne stellt Werder nach wie vor vor Probleme. Trauriger Tiefpunkt waren die Ausschreitungen während des Nordderbys gegen den Hamburger SV Ende Februar, als Gästefans massenhaft Pyrotechnik gezündet, Raketen abgefeuert und Gegenstände vom Oberrang auf die Werder-Fans im Unterrang geworfen hatten. "So eine Situation wie im Spiel gegen Hamburg haben wir noch nicht erlebt", sagt Hess-Grunewald. Als Reaktion auf die Ausschreitungen hatte Werder in Absprache mit der Polizei unter anderem für den Rest der Saison rund 300 Plätze unterhalb des Gästeblocks gesperrt. Diese Sperre soll nun wieder aufgehoben werden, jedoch nur auf Bewährung: Sollte es erneut zu Problem kommen, wird Werder die Plätze wieder sperren. Sie werden deshalb nicht an Dauerkarteninhaber vergeben.

Noch kein Zeitdruck

Das ist jedoch nur eine Zwischenlösung, zu der auch ein neues Fangnetz vor dem Gästeblock und breitere Rettungswege gehören. Langfristig wird Werder den Gästebereich in Absprache mit der Polizei, dem Innensenat und der Feuerwehr neu gestalten. Ideen gibt es mehrere. Denkbar wäre zum Beispiel, die Gästefans künftig auf einem schmaleren Streifen in Ober- und Unterrang zu platzieren. Die teuren Logen, die dann im Gästebereich wären, könne man in diesem Fall an zahlungskräftigere Gästefans vermieten. "Das Interesse dafür wäre vorhanden", glaubt Hess-Grunewald. Alternativ könne aber auch die Stadionsicherheit in die Logen im Gästebereich umziehen,"sie wäre dann auch näher an den Gästefans dran". Im Gegenzug ließen sich die Räume der Stadionsicherheit in neue Logen umbauen. "Wir werden das alles ergebnisoffen diskutieren", sagt Hess-Grunewald. "Das wird uns mindestens ein Jahr lang beschäftigen, und wir werden uns externe Hilfe holen."

Klar ist: Die Umgestaltung des Gästeblocks genießt bei Werder ebenso wie der Umbau des Nachwuchsleistungszentrums oberste Priorität. Im Gegensatz zum möglichen Umbau der Ostkurve. "Damit beschäftigen wir uns vorerst nur nebenbei", sagt Hess-Grunewald. Verständlich, denn anders als beim Thema Stadionsicherheit herrscht beim Thema Ostkurve noch kein Zeitdruck. Zwar wünscht sich die DFL, dass die Bundesligisten zur Saison 2019/2020 spezielle Hintertorkameras aufbauen. Und im Bremer Fall würde das bedeuten, dass rund 500 Plätze im Unterrang der Ostkurve wegfielen, was überhaupt erst zu den Überlegungen geführt hat, den gesamten Ostbereich neu zu gestalten. Allerdings handelt es sich aktuell nur um eine Empfehlung der DFL, nicht um eine Vorgabe.

