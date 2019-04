Grün-weiße Party ohne Happy End

Es war ein intensiver Pokalfight - mit einem bitteren Ende für Werder. Auch durch einen umstrittenen Elfmeter musste sich Bremen den Bayern geschlagen geben.

Alle grün-weißen Emotionen reichten am Ende nicht. Trotz der fantastischen Unterstützung durch die Fans verpasste Werder am Mittwochabend im Halbfinale des DFB-Pokals die erhoffte Sensation und schied mit 2:3 gegen Bayern München aus. Und das auch durch einen umstrittenen Elfmeter, den Robert Lewandowski eiskalt zum Siegtreffer nutzte. Auf den Rängen und auf dem Rasen flossen die Tränen. Der Traum von Berlin und vom Titel ist für Werder vorbei. Die schmerzhafte Niederlage war die erste überhaupt für Bremen seit 31 Jahren in Pokalheimspielen.

Dabei hatte alles zunächst nach einer erfolgreichen Fußballnacht für Werder ausgesehen. Ausverkauftes Weser-Stadion. Flutlicht-Atmosphäre. Und dann dieser Gänsehaut-Empfang vor dem Spiel, als zigtausende Fans dem Bremer Mannschaftsbus einen unfassbar schönen emotionalen Empfang bereiteten. Die totale Werder-Euphorie mit wunderbaren Bildern, wie schon bei der „Greenwhitewonderwall“ im Saisonfinale 2016, als die Fans ihr Team so zum Klassenerhalt trieben.

Mediziner bekamen Kruse fit

Der gravierende Unterschied zu damals: Diesmal hieß der Gegner FC Bayern. Der Branchenprimus mit seinen Millionenstars war für Werder auch im 20. Versuch in Folge nicht zu bezwingen. Auch wenn die Bremer dem Favoriten einen großen Kampf lieferten.

Da half es am Ende auch nichts, dass sich Max Kruse beim morgendlichen Anschwitzen auf dem Trainingsplatz trotz seines hartnäckigen Blutergusses fit meldete für das Heimspiel des Jahres, was er einer Meisterleistung der medizinischen Abteilung zu verdanken hatte. Auf dem Feld waren denn auch keine Beschwerden beim Kapitän zu erkennen. Im Gegenteil: Schon in der 8. Minute hatte eben dieser Kruse die Führung auf dem Fuß, als Milot Rashica eine Flanke von Kevin Möhwald in den Laufweg seines Sturmpartners köpfte – Kruses Schuss nach diesem schnellen Konter flog aber über das Tor. Fast im Gegenzug probierte es Thomas Müller für die Bayern per Hacke und scheiterte knapp.

Ein guter Pokalfight mit vielen Chancen

Der offene Schlagabtausch ging weiter: Erst wirbelten Kruse und Yuya Osako die Bayern-Abwehr durcheinander, ohne zwingend zu werden – dann musste Niklas Moisander einen Müller-Schuss in höchster Not zur Ecke klären (16.). Nur zwei Minuten später schoss Osako aus der Distanz knapp vorbei, ebenso Bayerns Thiago in der 22. Ein richtig gutes, intensives Spiel! Und es ging so weiter. Die Werder-Fans hatten nur eine Minute später den Torschrei schon auf den Lippen, doch nach Zuspiel von Rashica verfehlte diesmal Davy Klaassen völlig freistehend das Tor knapp. Vor der spektakulären Flutlichtkulisse kamen beide Teams kaum zum Verschnaufen, auch die Zweikämpfe und Fouls wurden nach einer halben Stunde etwas deftiger. Bis hierhin ein guter Pokalfight!

Glück hatte Werder, als der starke Kingsley Coman mit seinem strammen Fernschuss den Torwinkel verfehlte (35.). Nur eine Minute später war dieses Glück aber aufgebracht, als die Bremer Defensive einen sehr langen Ball von Jerome Boateng auch mit vereinten Kräften nicht klären konnte – schon staubte Robert Lewandowski eiskalt zum Führungstreffer ab. Bayern drängte nun massiv auf zweite Tor; ein Kopfballtreffer von Lewandowski wurde wegen Abseits nicht gegeben (41.). Werder wirkte in dieser Phase vom Rückstand geschockt. Bei der letzten Chance vor der Pause bekam Kruse nicht genug Druck hinter den Ball (44.).

Nach Müllers Tor kam der Pizarro-Moment

Die zweite Halbzeit startete ebenfalls furios: Nach Vorarbeit des starken Müller scheiterte mal wieder Coman, diesmal am überragend parierenden Jiri Pavlenka. Gleich im Gegenzug hätte Möhwald ausgleichen können, sein Kopfball war aber zu schwach, so konnte Sven Ulreich locker fangen. Werder drängte nun, vor allem über Rashica und Osako. Aber Bayern machte die Räume sehr eng und brachte zudem schon nach 57 Minuten den kampfstarken Leon Goretzka für den Ex-Bremer Serge Gnabry. Dieser Goretzka war dann auch am 0:2 beteiligt, seinen Pass netzte Müller aus zentraler Position ein (63.).

Höchste Zeit also für den Claudio-Pizarro-Moment! Der Peruaner kam für Kevin Möhwald (65.), nur eine Minute später köpfte Klaassen eine gute Kopfballchance in Ulreichs Arme. Noch mehr Glück hatte Pavlenka, als Müllers Kopfball auf die Latte fiel (68.). Wieder so eine wilde Phase im Spiel. Und Werder kämpfte sich zurück! Erst traf Osako in der 74. Minute nach starker Vorarbeit von Rashica zum 1:2 – nur eine Minute später schoss Rashica nach einem Solo an den Innenpfosten, von hier trudelte der Ball ins Tor. 2:2! Was für ein Doppelschlag! Doch der Dämpfer folgte prompt: Nach einem Duell zwischen Theodor Gebre Selassie und Coman gab Schiedsrichter Daniel Siebert einen umstrittenen Elfmeter. Lewandowski verwandelte eiskalt zur 3:2-Führung (80.). Angetrieben von den Fans, versuchte Werder jetzt noch einmal alles, schaffte aber diesmal nicht mehr den Ausgleich.

Immerhin: Der 7. Platz reicht jetzt

Was für Werder trotz aller Enttäuschung bleibt von diesem Abend, sind die Erinnerungen an die Emotionen vor dem Spiel, als der Bus sich im Schritt-Tempo den Weg bahnte durch das Spalier der Fans. Das war grün-weiße Begeisterung in ihrer schönsten Form. Seine Spieler hätten das im Bus „sehr sehr positiv aufgenommen“, berichtete Kohfeldt später. Auch wenn das Ergebnis am Ende nicht passte, empfand Kohfeldt die besondere Atmosphäre vor dem Spiel als „einen der schönsten Abende als Cheftrainer“. Und das völlig zurecht.

Die gute Nachricht für Werder mit Blick auf das DFB-Pokalendspiel in Berlin lautet: Weil sich neben Bayern auch der zweite Finalist RB Leipzig in der Liga für die Champions League qualifizieren wird, reicht nach dem 34. Spieltag der siebte Platz in der Bundesliga-Tabelle, um in der Europa-League zu starten. Genau das war und bleibt (bei all der schönen Pokaleuphorie der letzten Tage) Werders eigentliches Saisonziel: die Rückkehr in den Europacup. Hier können die Bayern nun nicht mehr der Spielverderber sein. In der Liga kann und muss es Werder selbst richten.