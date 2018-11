"GRÜN WEISSE LIEBE" in voller Länge hören

Jetzt ist er draußen: Jan Delays Werder-Song "GRÜN WEISSE LIEBE" ist am Freitag veröffentlicht worden. Bei YouTube lässt sich das Lied in voller Länge hören.

Die ersten Textzeilen und auch eine kleine Hörprobe von Delays Werder-Hymne ist schon seit einigen Wochen im Umlauf. Nun gibt es das komplette Werk. Wie angekündigt, wurde der Song "GRÜN WEISSE LIEBE" am Freitag, genau einen Tag vor Werders erstem Ligaspiel der neuen Saison, veröffentlicht. Das komplette Lied lässt sich hier auf YouTube anhören.

Was ist eure Meinung zu dem Song? Seid ihr damit zufrieden - oder trifft Delay mit dem Lied nicht euren Geschmack. Schreibt uns gerne in den Kommentaren!

Hier gibt's den Text zum Song:

Grün weiße Liebe



Da oben bei Werder

Gleich hinterm Deich da

Ist der Wind ein bisschen stärker

Und der Horizont ein bisschen weiter

Da wo das Feuer niemals ausgeht

Und die Gesänge nie verstummen

Ja auch wenn wir nicht so aussehen

Wir haben die Leidenschaft erfunden



Refrain:



Ja immer wenn ich an der Weser steh

Grüne Deiche und weißen Nebel seh‘

Fängt mein Herz an aufzugehen

Und ich weiß dass ich zu Hause bin

Denn hier denken alle ähnlich

Und ich weiß es ist für ewig

Weil ich eines nie verliere

Meine grün-weiße Liebe



Es gibt so viele coole

Vereine auf der Erde

Mit großen Stars mit tollen Frisuren

Und dotiert an der Börse

Das alles haben wir nicht

Vor allem keine Knete

Wir haben den Regen im Gesicht

Aber die Sonne in der Seele



Refrain



Und ab Tabellenkeller oder

Glorreiche Zeiten in Europa

Es ist egal wohin es auch geht

Wir folgen dir und singen für den SVW



Refrain