Grün steht ihm noch immer

Am Sonntagnachmittag hat Claudio Pizarro seine erste Einheit für Werder absolviert. Der Empfang des Peruaners war dabei durchaus herzlich.

Tumultartige Szenen wie 2015 bei seiner Ankunft am Bremer Flughafen gab es an diesem Sonntag zwar nicht, die Begrüßung war aber ohne Zweifel herzlich. Kaum hatte Pizarro das Stadion für eine erste Einheit verlassen, schlüpfte ein Fan unter einer Absperrung hindurch, lief auf die Werder-Legende zu und schloss den Rückkehrer in die Arme.

Anschließend machte sich Pizarro lächelnd und ein paar kurze Worte mit weiteren Fans wechselnd auf den Weg zu Platz 10, um seine erste Einheit im Werder-Dress zu absolvieren. Den Weg zum Platz fand er natürlich locker, nur über die neuen, zwecks Hochwasserschutz verbauten Spundwände zeigte sich der Stürmer ein wenig verwundert.





Auf dem Platz ließ es Pizarro bei der Einheit mit Leistungsdiagnostiker Axel Dörrfuß ruhig angehen – ein paar leichte Läufe, ein paar Passübungen, ein wenig das Spielgerät hochhalten. Nach rund 40 Minuten ging es dann zurück in die Kabine - aber nicht ohne vorher noch ein paar Fotos mit Fans zu machen und Autogramme zu schreiben.

Es wurde gelaufen, es wurde gepasst. Nach einer gut 40-minütigen Übungseinheit geht es für Claudio #Pizarro nun aber zurück in die Kabine. #Werder pic.twitter.com/QvXxWOTGkg — Mein Werder (@WK_MeinWerder) July 29, 2018

Am Montag wird Pizarro dann erstmals wieder das Werder-Trikot überstreifen, denn wie Florian Kohfeldt im Anschluss an den heutigen Test in Groningen bestätigte, wird Pizarro am Montag beim Test in Lohne gegen Venlo zum Einsatz kommen. Pizarro selbst blieb in dieser Hinsicht wortkarg: "Glaube schon", antwortete er auf die Frage, ob er am Montag mal wieder für Werder debütieren werde.