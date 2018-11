Gegen die eher mittelmäßig in die Saison gestarteten Mainzer glauben die Werder-Fans klar an drei Punkte: Im Mein-Werder-Voting vor der Partie tippt die Mehrheit auf einen Auswärtssieg.

Sechs Gegentore gegen Leverkusen, ein kräftiger Dämpfer im Kampf um die Spitzenplätze in der Liga – aber nichts, was die Zuversicht der Werder-Fans trüben könnte: Vor der Auswärtspartie in Mainz glauben 84 Prozent der Mein-Werder-Community, dass die Grün-Weißen wieder an ihre gute Form der Vorwochen anknüpfen können und drei Punkte mit nach Bremen bringen. Zwölf Prozent gehen von einer Punkteteilung aus, mit einer Niederlage rechnen lediglich vier Prozent.

Das Ergebnis der Abstimmung in der Übersicht: