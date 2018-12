Große xooon-Party bei Flamme Möbel im Viertel

Am kommenden Samstag feiert Flamme Küchen + Möbel am Ostertorsteinweg große Wiedereröffnung im Erdgeschoss.

Nach aufwändigen Renovierungsarbeiten werden hier künftig die modernen und trendigen Wohnwelten der holländischen Marke xooon präsentiert. An diesem Samstag, 8. Dezember, gibt es deshalb für alle Kunden nicht nur ein Glas Sekt, sondern auch holländischen Süßkram wie Poffertjes und Lakritze. Und natürlich jede Menge tolle Angebote.

Geradlinige Entwürfe, naturnahe Materialien und hier und da ein wenig Pomp und verspielte Elemente – holländisches Design wie das von xooon ist in! Eine ganze Etage hat Flamme Küchen + Möbel nun für die neue It-Marke freigemacht und renoviert. Ab sofort werden hier stylische und gemütliche Wohnwelten mit Möbeln und Accessoires in zeitlosem und urbanem Design gezeigt. Als exklusiver Händler in Bremen sind die xooon-Kollektionen nur bei Flamme im Viertel erhältlich. Die Wiedereröffnungsparty für das Erdgeschoss steigt am Samstag, 8. Dezember, von 10 bis 18 Uhr. Für alle Kunden gibt es zur Feier des Tages gratis ein Glas Sekt sowie, passend zur neuen Marke aus dem Nachbarland, frische Tulpen und die holländischen Leckereien Lakritz und Poffertjes.

Umweltbewusst, hip und erschwinglich

Die Marke xooon steht nicht nur für einzigartiges Design mit Einflüssen des Industrial und Urban Style, sondern auch für eine umweltfreundliche und nachhaltige Produktion. Das kreative Designteam lässt sich für die neuesten Entwürfe auf der ganzen Welt inspirieren. Die gesammelten Ideen werden dann im eigenen Studio in angesagten Farben, Formen und Materialien zukunftsorientiert und vor allen Dingen überraschend preisbewusst umgesetzt. Die Marke xooon zeigt, wie schönes und trendiges Wohnen bezahlbar wird.

Ideen für die eigenen vier Wände

In der neuen xooon-Wohnwelt bei Flamme werden ab kommendem Samstag Sofas, Schränke, Stühle, Tische, Lampen und Wohnaccessoires wie Deko, Kissen und Teppiche gezeigt und ansprechend arrangiert. Perfekt, um zu stöbern, zu bummeln und um sich für das eigene Zuhause inspirieren zu lassen. Wer vorab schon einen Blick auf die Kollektionen werfen möchte, kann das unter www.xooon.de tun.