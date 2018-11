Große Sorge um Käuper

Der drohende Ausfall von Ole Käuper trifft Werder hart. Käuper war erster und einziger echter Bargfrede-Ersatz. Gut möglich, dass Werder nun noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden muss.

War es Schweiß, der in den Augen brannte, oder waren es Tränen des Schmerzes? Ole Käuper jedenfalls wischte sich einmal schnell durchs Gesicht, als er humpelnd vom Platz geführt werden musste. Nicht einmal zehn Minuten nach seiner Einwechselung musste Werders junger Mittelfeldspieler schon wieder runter. Der Wormser Jan-Lucas Dorow hatte ihn böse gefoult.

"Es ist sehr bitter, dass es den Jungen wieder so hart trifft", sagte Cheftrainer Florian Kohfeldt. "Es sieht nicht gut aus." Käuper hatte im Dezember sein Debüt in der Bundesliga gefeiert, und als er in der anschließenden Rückrunde durchstarten wollte, stoppte ihn eine Fußverletzung, die am Ende sogar eine Operation notwendig machte. Seit Beginn der aktuellen Vorbereitung war Käuper aber zurück. Nun sagte Kohfeldt, der große Stücke auf den 21-Jährigen hält: "Er war so weit, diese Position zu spielen. Aber Ole wird wieder aufstehen, und wir werden weiter für ihn da sein." Eine genaue Diagnose gab es am Abend nicht mehr. Die Sorge um Käuper ist aber groß. Er humpelte später an Krücken und mit bandagiertem Fuß zum Mannschaftsbus.

Ein längerfristiger Ausfall Käupers wäre ärgerlich. Ärgerlich für den Spieler, der in seiner ersten kompletten Saison bei den Profis den nächsten Schritt zum Bundesliga-Spieler machen will. Ärgerlich aber auch für die gesamte Mannschaft, denn ohne Käuper sind die Alternativen fürs zentrale defensive Mittelfeld sehr überschaubar. Philipp Bargfrede ist gesetzt, aber wenn er fehlt, muss Kohfeldt improvisieren. Für die letzten 20 Minuten in Worms stellte der Trainer die Grundordnung um, vom 4-3-3 auf ein 4-4-2 mit Raute im Mittelfeld. Maximilian Eggestein rückte von rechts in die Mittelfeldzentrale.

Weitere überzeugende Alternativen gibt der Kader im Moment aber nicht her. Kevin Möhwald, der auf der sogenannten Sechserposition spielen könnte, ist gerade erst dabei, nach einem Muskelfaserriss wieder ins Training einzusteigen. Davy Klaassen könnte auch vor der Abwehr spielen, ist aber offensiv wertvoller. Sehr wahrscheinlich deshalb, dass Werder die Suche nach einem neuen defensiven Mittelfeldspieler nun wieder intensiviert. Zuletzt hatte Sportchef Frank Baumann zwar gesagt, dass nicht zwingend ein neuer Sechser erforderlich sei. Aber das war vor Käupers Verletzung gewesen. Am Samstagabend wollte sich Baumann nicht mehr äußern, sondern ließ ausrichten, die Untersuchung am Sonntag abwarten zu wollen.