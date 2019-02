Große Mehrheit glaubt an Werder-Sieg

Klare Sache: Eine große Mehrheit der Mein-Werder-Community glaubt an einen Pflichtsieg gegen Augsburg. Fast 90 Prozent tippen auf einen Erfolg. Eine Pleite ist offenbar überhaupt keine Option.

Die Pokalsensation gegen Dortmund hat offenbar für großen Optimismus bei den Werder-Fans gesorgt: 89 Prozent von ihnen glauben an einen Sieg in der Bundesliga gegen den FC Augsburg. Drei Punkte wären die Krönung einer tollen Jubiläumswoche, in der der SVW seinen 120. Geburtstag gefeiert hat. Gleichzeitig wären sie enorm wichtig: Denn nachdem die Bremer zuletzt gegen Frankfurt und Nürnberg jeweils nur ein Remis geholt hatten, drohen sie bei erneutem Punktverlust den Anschluss an die Europapokalplätze zu verlieren.

Das Ergebnis in der Übersicht: