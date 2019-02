Große Gala und Genuss am Ball genügen nicht

Eigentlich wollte ich mich heute bei Werders Profis und ihrem Trainer beschweren. Ich wollte Beschwerde führen über die forsche Ansage, nach Europa zu wollen und dann auf dem Weg dorthin so viele Punkte leichtfertig zu verschleudern. Aber kann man das nach so einem grandiosen Pokal-Auftritt? Nein – erst recht nicht, wenn man das Wunder von Dortmund live miterlebt hat. Es war einfach Balsam für die Seele, was da dem matten 1:1 in Nürnberg nachfolgte, und darum ziehe ich alle geplanten Klagelieder verschämt zurück. Stattdessen vielleicht Ursachenforschung zu der Frage, die Fans wie Sympathisanten gleichermaßen bewegt: Warum bitteschön, wird jede Partie, an der Grünweiß beteiligt ist, inzwischen zur Wundertüte?

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.