Gondorf, der zwölfte Mann

Die MEIN-WERDER-Redaktion checkt die Leistungen der Werder-Profis in der abgelaufenen Saison. In alphabetischer Reihenfolge werden die Zeugnisse verteilt – heute ist Jerome Gondorf an der Reihe.

Jerome Gondorf ist ordentlich tätowiert. Und seine Frisur und Haarfarbe ändert er auch gern mal. „Jerome hat dieses Rotzige“, sagte Florian Kohfeldt früh in der Rückrunde einmal über den Mittelfeldspieler. Damit meinte Werders Cheftrainer weniger das Aussehen des Mittelfeldspielers als vielmehr das Auftreten auf dem Platz. Werder hatte gerade 2:4 bei den Bayern verloren und das erste Mal seit gefühlt einer Ewigkeit nicht freiwillig die Rolle des Prügelknaben im Spiel gegen den Rekordmeister eingenommen. Das hatte auch etwas damit zu tun, dass Gondorf im linken Mittelfeld furchtlos gegen Arjen Robben und Joshua Kimmich seine Seite beackerte. Bayerns Torwart Sven Ulreich hatte er zum 1:0 getunnelt. Und beim Stand von 1:2 versuchte er einen Chip über den Torwart. „Das gefällt mir“, sagte Kohfeldt, „solche Spieler mag ich sehr gerne.“

Die Sympathie des Trainers ging allerdings nicht soweit, Gondorf einen Stammplatz zu garantieren. Im Grunde war Gondorf so etwas wie der zwölfte Mann. Wenn er fit war, stand er entweder in der Startelf oder wurde eingewechselt, nur selten kam er gar nicht zum Zuge.

Trotzdem bleibt das Gefühl einer unvollendeten Saison. Jerome Gondorf hat sich nicht unentbehrlich gemacht, an Spieler wie Maximilian Eggestein oder Thomas Delaney kam er nicht vorbei. Jerome Gondorf hat seine eigene Theorie. „Wenn eine Mannschaft keine Punkte einfährt und du weiterhin nur der zwölfte Mann bist, dann kann ich mich damit definitiv nicht anfreunden“, sagt er, „wenn wir aber Erfolg haben und ich meinen Teil dazu beitragen kann, dann kann ich mich definitiv damit anfreunden.“

Gondorfs Saison in Zahlen

14

Gondorf schaffte es in seiner ersten Saison bei Werder 26 Mal in den Kader - und wenn er unter den geeigneten 18 Spielern für die jeweilige Partie stand, dann spielte er auch fast immer. Lediglich fünf Mal saß er die kompletten 90 Minuten auf der Bank und wurde nicht eingesetzt, in allen anderen Partien bekam er seine Einsatzminuten. Dabei wurde Gondorf zum Prototypen des Bremer Einwechselspielers: Insgesamt 14 Mal kam er von der Bank zum Einsatz, kein anderer Bremer Profi wurde häufiger eingewechselt als Gondorf. Nimmt man die sieben Startelfeinsätze dazu, von denen er keinen einzigen zu Ende spielen durfte und jeweils vor dem Schlusspfiff ausgewechselt wurde, war Gondorf der Teilzeitarbeiter schlechthin bei Werder. Im Schnitt stand er rund 38 Minuten pro Partie auf dem Platz.

1,43

Von den Spielern, die mindestens bei der Hälfte aller Saisonspiele auf dem Platz standen, erreichte Gondorf den zweitbesten Punkteschnitt. In den 21 Partien mit Gondorf-Beteiligung holte Werder im Schnitt 1,43 Punkte pro Partie. Besser war nur Zlatko Junuzovic, der auf einen persönlichen Schnitt von 1,54 Punkten pro Partie kam. Bester Bremer in dieser Rangliste war Sebastian Langkamp, der auf exakt zwei Punkte pro Partie kam - allerdings stand Langkamp auch nur in neun Spielen überhaupt auf dem Platz. Werder kam übrigens auf 42 Punkte aus 34 Spielen, im Schnitt also 1,24 Punkte pro Spiel. Da lag Gondorf deutlich drüber, Werder hätte theoretisch hochgerechnet mit ihm in allen Spielen auf dem Platz knapp 49 Punkte erzielt.

16

Bei 21 Spielen und insgesamt 794 Spielminuten versuchte sich Gondorf mit insgesamt 16 Torschüssen. Das machte hochgerechnet rund 1,8 Torschüsse pro 90 Minuten Spielzeit. In der Saison davor kam Gondorf mit Absteiger Darmstadt 98 nur auf knapp 1,2 Torschüsse pro 90 Minuten. In Darmstadt waren es noch drei Tore (bei 2546 Spielminuten), also alle 848 Minuten ein Tor. Insofern lag er mit seinem einen Tor für Werder (beim 2:4 gegen Bayern München) auch bei seinem neuen Klub in diesem Bereich.

38,8

In einer Kategorie haben sich Gondorfs Zahlen im Vergleich zur Vorsaison aber deutlich verschlechtert. Im Werder-Trikot kam Gondorf auf eine Zweikampfquote von 38,8 Prozent - wobei die Quote in der Luft sogar noch darüber lag (42,0 Prozent), am Boden aber erreichte Gondorf nur 37,9 Prozent. Von 240 Zweikämpfen gewann Gondorf nur 93. In Darmstadt kam er noch auf eine Quote von rund 49 Prozent gewonnener Zweikämpfe. Also etwas über zehn Prozent mehr als für Werder.

Jerome Gondorf...

...darüber, dass er mit 29 Jahren relativ unerfahren ist: „Ich habe mehr als 60 Einsätze in der Bundesliga, die kommen auch nicht so einfach auf der Wurstsuppe daher geschwommen.“

...über seine Zukunft bei Werder: „Ich war immer einer, der sich durchgebissen hat. Das ist auch mein Ziel hier.“

...über das Leben als Profifußballer: „Ich habe das Glück, mein Hobby zum Beruf zu haben.“

