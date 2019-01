Goddard und Clausen treffen doppelt

Die Werder-Frauen bereiten sich aktuell auf den zweiten Teil der Bundesligasaison vor. Dabei gewannen sie das Testspiel gegen Arminia Bielefeld deutlich, wussten aber nur im ersten Durchgang zu überzeugen.

Mit einem 5:1 (4:0)-Testspielsieg über Arminia Bielefeld setzten die Fußballerinnen des SV Werder ihre Vorbereitung auf die Mitte Februar beginnende zweite Saisonhälfte der 1. Bundesliga fort. Man ahnt angesichts des Halbzeitstandes: Zu überzeugen wussten die Bremerinnen vor allem im ersten Durchgang. Bereits in der 17. Minute hatte Stefanie Goddard den Gastgeber in Führung geschossen. Nachdem der Regionalligist aus dem Westen an der Latte gescheitert war (22.), legten Franziska Gieseke (25.), erneut Goddard (28.) und Nora Clausen (32.) zum 4:0 nach.

Im zweiten Durchgang verflachte die Partie dagegen, und so folgte auf das 5:0 durch Clausen (50.) lediglich der Bielefelder Ehrentreffer von Maxine Birker (53.). „Die erste Halbzeit war in Ordnung. Nach dem Wechsel hat uns ein wenig die Zielstrebigkeit gefehlt, und dadurch haben wir Bielefeld mehr Räume angeboten, die sie dann auch beim Gegentreffer nutzen konnten“, kommentierte Werder-Trainerin Carmen Roth. Ihr Team hatte zuvor bereits mit 3:0 gegen den BV Cloppenburg gewonnen.