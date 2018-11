Glücklich und verdient

Werder bringt sich in Frankfurt beinahe selbst um zwei wichtige Punkte, schafft aber dank der Umstellungen und Wechsel von Florian Kohfeldt am Ende doch noch einen sehr wichtigen Sieg.

Werder-Trainer Florian Kohfeldt änderte seine Startelf im Vergleich zum Hannover-Spiel nur auf einer Position: Für Florian Kainz rückte Martin Harnik ins Team. Ansonsten blieb alles beim Alten, auch die Grundordnung im 4-3-3. Vor Jiri Pavlenka verteidigte die Viererkette aus Theo Gebre Selassie, Milos Veljkovic, Niklas Moisander und Ludwig Augustinsson. Philipp Bargfrede spielte auf der Sechs, Davy Klaassen und Maximilian Eggestein auf den Halbpositionen. Martin Harnik rechts und Yuya Osako links besetzten die Flügel, Max Kruse wie immer das Zentrum. Frankfurt spielte wie beim Sieg in Freiburg in einem 4-2-3-1 im eigenen Ballbesitz, das sich gegen den Ball in ein flaches 4-4-2 umformte.

Werder hatte ein paar kleinere Anlaufschwierigkeiten und mit den Vorstößen der Frankfurter Außenverteidiger einige Probleme. Dabei sah das Pressing der Gäste etwas anders aus, als man es gewohnt ist. Statt in einem 4-4-2 oder mit allen drei Offensiven anzulaufen, lauerte und lenkte Werder in einer 1-2-Anordnung in den ersten Linien. Bemerkenswert war dabei die Besetzung: Neben Kruse im Zentrum pressten nicht etwa die Flügelspieler Harnik und Osako dahinter, sondern die Achter Eggestein und Klaassen rückten weit auf und verstellten die Halbräume.

Außenstürmer besonders gefordert

Harnik und Osako hatten dagegen eher die Aufgabe, früh die Passwege der Innenverteidiger auf die Außenverteidiger zu blockieren und klebten deshalb zeitweise fast an den Seitenlinien. Umspielte die Eintracht in ihrem sehr breit angelegten Spiel das Pressing über das Zentrum und verlagerte dann erst raus auf den Flügel, konnten Werders Flügelspieler schneller zusammen mit dem Außenverteidiger dahinter gegen die beiden Frankfurter (Außenverteidiger und Flügelspieler) Spieler doppeln, beziehungsweise auf dem Flügel Gleichzahl herstellen. Erst nach einigen Minuten – gerade Harnik fand sich in seiner Rolle nicht so gut zurecht und fehlte einige Male gegen den sehr offensiven Willems – bekam Werder den Gegner auch über sein immer besser greifendes Gegenpressing gut in den Griff.

Dann funktionierte auch das Spiel mit dem Ball besser. Werders Sechserraum wurde von den beiden Frankfurter Pressingspitzen im Wechsel sehr gut verstellt, was Werder relativ früh und oft im Aufbau auf die Außen drückte. Dann antworteten die Gäste aber mit einem schnellen Überladen des Raums und schnellen Ablagen und Kombinationen, um die Eintracht mit ihrem kompakt verschiebenden Block auf die Seite zu locken und dann schnell die ballferne Seite anzuspielen. Gerade von der rechten Seite über Veljkovic gingen viele Verlagerungen auf Osako aus.

Weil Frankfurt recht mannorientiert verteidigte, ließen sich so immer wieder gegnerische Spieler in vermeintlich ungefährliche Zonen ziehen, um dann mit einem Tiefenball die frei gewordenen Lücken zu bespielen. Werders Flügelspieler zeigten dabei gute Läufe in diese Räume und strahlten die erwünschte Torgefahr aus. Die Führung durch Osako war im Prinzip die logische Folge und das Produkt eines dieser Angriffe.

Frankfurt drückt trotz Unterzahl

Der Platzverweis für die Eintracht machte aber den schönen Plan unfreiwillig zunichte und veränderte das Spiel zuungunsten von Werder. In der ersten Halbzeit spulte die Mannschaft ihr Pensum in Überzahl noch einigermaßen ordentlich ab, wenngleich der Druck aufs gegnerische Tor plötzlich fehlte. Nach dem Wechsel aber kam Werder mit dem Pressing der Gastgeber gar nicht mehr zurecht - weil Eintracht-Coach Adi Hütter recht riskant zwei Spitzen plus Gacinovic dahinter anlaufen ließ.

Frankfurt erzwang jetzt trotz Unterzahl einige Abspielfehler, weil es sich die Bremer Spieler in ihrer Führung auch zu gemütlich machten, die Tiefe nicht mehr anspielten und fast nur noch breit, ohne Zug zum Tor, spielten. Die Quittung war der Ausgleich samt der unglücklichen Verletzung von Pavlenka. In den Minuten danach drohte die Partie zu kippen, Werder ließ sich von nun sehr aggressiven Frankfurtern in den Zweikämpfen den Schneid abkaufen und spielte teilweise ziemlich konfus. Kohfeldt brachte Claudio Pizarro für Harnik und stellt auf zwei klare Angreifer plus Kruse als Zehner um.

Werder erzwingt den Sieg

Die Mannschaft benötigte aber eine Weile, um sich zurechtzufinden und wieder Ruhe ins hektische Spiel zu bekommen. Der unabgestimmte Bremer Mix hatte dann auch zur Folge, dass Werder in der 73. Minute erstmals in der zweiten Halbzeit überhaupt aufs Tor schoss. Frankfurt wurde in der Schlussphase immer müder, zog sich noch weiter zurück und konnte nicht mehr über den bis dahin bärenstarken Haller die Bälle halten oder sogar einen Konter entwickeln. Werder war drückend überlegen, Kohfeldt wechselte Milot Rashica für Bargfrede ein, der als Abfangjäger ohnehin nicht mehr gebraucht wurde, und gab damit das Signal zu flanken. Mit nun teilweise fünf Spielern im gegnerischen Strafraum hatte Werder genügend Abnehmer und schlug eine Flanke nach der anderen in den Frankfurter Strafraum.

Der verdiente, aber späte und deshalb auch glückliche Ausgleich belohnte die Bemühungen der Bremer doch noch und rettete den Nachmittag. Werder hatte zu Beginn und am Ende der Partie starke Phasen, brachte sich mit seiner fahrlässigen Spielweise dazwischen aber beinahe um zwei Punkte. So ist der Sieg nicht nur wegen der drei Zähler eminent wichtig, sondern hat auch gezeigt, dass die Mannschaft - wie schon gegen Hannover - ein (spätes) Tor auch erzwingen kann.