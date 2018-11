Gleich und doch verschieden

Florian Kohfeldts Weg als Cheftrainer bei Werder begann gegen Niko Kovac' Frankfurter Eintracht. Das Rückspiel am Ostersonntag ist das Duell zweier Aufsteiger auf dem Trainerstuhl.

Es war im September 2015, als der Fußballtrainer Niko Kovac am Tiefpunkt angekommen war. Ein paar Tage zuvor hatte er sich mit der kroatischen Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation mit einer 0:2-Niederlage gegen Norwegen blamiert. Der kroatische Verbandspräsident Zdravko Mamic zürnte, und Leistungsträger wie Luka Modric von Real Madrid und Darijo Srna von Schachtjor Donezk führten eine teaminterne Spielerrevolte gegen Kovac an. Der Trainer würde in seinen Ansprachen zu sehr auf Pathos und Nationalstolz setzen und zu wenig auf Taktik und Spielidee. Kovac würde also sein Handwerk nicht beherrschen. Die Vorwürfe gelangten zwar anfangs nicht an die Öffentlichkeit, doch Kovac wurde dennoch entlassen. Der Ruf des jungen Fußballtrainers war ramponiert. Mindestens.

Zweieinhalb Jahre später schickt sich dieser Niko Kovac an, den Bundesligisten Eintracht Frankfurt in den Europapokal zu führen, mit etwas Glück sogar in die Champions League. Seit zwei Jahren ist er für die Eintracht verantwortlich und hat eine durchschnittlich begabte Mannschaft mit besonders ausgefeilten taktischen Maßnahmen nach oben geführt. Im März 2016 hatte Kovac einen abstiegsgefährdeten Klub übernommen und auf den letzten Drücker zum Klassenerhalt geführt. In der Saison danach spielte die Eintracht eine überragende Hinrunde, ließ dann aber nach. Und in dieser Spielzeit nun hält sich der Traditionsverein vom Main konstant im oberen Tabellendrittel. Vor dem Bundesligaspiel beim SV Werder am Ostersonntag (Weserstadion, 15.30 Uhr) ist Frankfurt Vierter. „Uns erwartet eine der besten Mannschaften der Bundesliga in diesem Jahr“, sagt Werders Trainer Florian Kohfeldt. „Wer zu diesem Zeitpunkt in der Tabelle dort steht, wo sie stehen, ist ein absolut ernsthafter Kandidat für die Champions-League-Plätze.“

Zwei positive Überraschungen

Das hätten der Eintracht vor der Saison wohl nur die wenigsten zugetraut. Und ihrem Trainer Niko Kovac vor ein paar Jahren vermutlich ebenfalls. Dem 46-Jährigen ist es gelungen, der Eintracht eine Handschrift zu verpassen. „Ich habe hohen Respekt vor ihm“, sagt Kohfeldt, der im vergangenen Oktober ebenfalls erst während der laufenden Saison das Traineramt übernommen hat. Und wie Kovac ist Kohfeldt drauf und dran, seine erste Mission erfolgreich zu beenden. Werders Klassenerhalt steht schon sieben Spieltage vor Schluss so gut wie fest, auch wenn Kohfeldt das natürlich anders sieht und sagt: „Ich bin wirklich der Überzeugung, dass noch nichts entschieden ist. Wir müssen höllisch aufpassen!“

Kohfeldt hat Werders Markenkern wiederbelebt, lässt als einer der wenigen Trainer der Liga aktiven, offensiven und mutigen Fußball spielen. Der Trainer nimmt sich dabei aber nicht so wichtig. Ähnlich verhält es sich mit Kovac in Frankfurt, der in seinem eloquenten und fairen Auftreten auch eine gewisse Grandezza vorweist, die sich schon längst bis nach München an die Säbener Straße herumgesprochen hat. Nicht erst nach den jüngsten Absagen von Jupp Heyn­ckes und Thomas Tuchel zählt Kovac zum engeren Kreis der Trainerkandidaten beim FC Bayern. Mit seinem Bruder Robert und Armin Reutershahn bildet er ein etwas ungewöhnliches Trainerteam, was man auch über Kohfeldt, Thomas Horsch und Tim Borowski sagen kann. So viel zu den Gemeinsamkeiten der beiden Trainer.

Verbandsligatorwart gegen Weltpokalsieger

Es gibt aber auch große Unterschiede. Der Werdegang ins Rampenlicht der Bundesliga zum Beispiel hätte bei beiden Cheftrainern nicht unterschiedlicher laufen können. Kohfeldt hat sich von ganz unten nach oben gearbeitet. Als aktiver Spieler reichte es nur zu ein paar Einsätzen in der Verbandsliga für Werders dritte Mannschaft, im Alter von 26 Jahren begann wohl auch deshalb recht früh die Karriere als Trainer. Mit Mitte zwanzig zog Kovac hingegen von Berlin aus hinaus in die Welt, spielte für Bayer Leverkusen, den Hamburger SV, die Bayern und am Ende in Salzburg. 15 Jahre in der Bundesliga, 541 Spiele als Profi für fünf verschiedene Klubs, 83 Länderspiele für Kroatien. Deutscher Meister und Pokalsieger, Weltpokalsieger, zweimal österreichischer Meister. Als Trainer war er später WM-Teilnehmer mit Kroatien.

Kovac hat von großen Trainern gelernt. Und er besitzt diese natürlich Autorität und diese Aura, die man hat oder eben nicht. Im Umgang mit seinen Spielern ist er nicht distanziert, aber doch hart und klar in der Ansprache und in seinen Forderungen. Als Kroate aus dem Berliner Wedding musste er gemäß seiner Sozialisation schon immer einen guten Mittelweg finden zwischen Feuer und Disziplin, zwischen einer notwendigen Lockerheit und Seriosität. Es ist auch ein Markenzeichen von Kohfeldt, bei aller Verbissenheit nach Erfolg eine gewisse Empathie für seine Mannschaft zu entwickeln. Ohne die eigenen Erfahrungen als Profi ist diese Disziplin nicht einfach und in Kohfeldts Fall nicht hoch genug einzuschätzen.

Atmosphäre und Euphorie sind zwei zentrale Schlagworte beider Trainer und für die letzten Spiele der Saison von elementarer Bedeutung. Kovac wird am Sonntag Kohfeldts erster Trainer, gegen den er in der Bundesliga ein zweites Mal coachen darf. Beide wurden zu Beginn ihrer Amtszeit unterschätzt oder als Übergangslösung angesehen. Mittlerweile haben sie sich längst den nötigen Respekt verschafft.