Gleich und doch nicht gleich

Jung, keine Ex-Profis, aber eine vorbildliche Ausbildung: Werders Florian Kohfeldt und Schalkes Domenico Tedesco weisen viele Parallelen auf. Wir haben die beiden Trainer analysiert und verglichen.

Domenico Tedesco und Florian Kohfeldt sind aktuell mit 33 und 36 Jahren nicht nur zwei der jüngsten Trainer in der Bundesliga, sondern auch zwei der erfolgreichsten. Tedesco kommt beim FC Schalke 04 auf einen Punkteschnitt von 1,8 pro Spiel, Kohfeldt liegt mit 1,73 Punkten nur knapp dahinter. Wo viele Trainerengagements in der Liga nur Zweckehen sind, haben die beiden eine sehr spezielle Bindung zu ihren Klubs – und passen offenbar sehr gut zu ihnen.

Kohfeldt ist in Delmenhorst aufgewachsen und seit 17 Jahren bei Werder, er hat eine natürliche Werder-Sozialisation erlebt. Zwölf Jahre als Trainer am Nachwuchsleistungszentrum, später bei den Amateuren und nun bei den Profis, nur wenige kennen den Verein so gut wie er. Kohfeldt hat einen Rundumblick, er ist deutlich mehr als nur Trainer der Lizenzspielermannschaft. Im Hintergrund werkeln er und Frank Baumann auch an der strukturellen Weiterentwicklung des Klubs. Und: Kohfeldt ist Werder-Fan, was die Bindung zu seinem Arbeitgeber auch auf professioneller Ebene intensiver macht.

Keine Angst vor unpopulären Maßnahmen

Tedesco ist weder Schalke-Fan noch seit mehr als einem Jahrzehnt im Klub. Und trotzdem sagt sein Manager Christian Heidel über ihn: „Domenico ist emotional ohne Ende und passt als Typ überragend in diese Region und zu Schalke.” Etwas mehr als ein Jahr arbeitet Tedesco nun auf Schalke, in dieser Zeit hat er sich fast ausschließlich der Entwicklung seiner Mannschaft gewidmet und dabei nicht vor unpopulären Maßnahmen zurückgeschreckt.

Die Trennung von Ikone Benedikt Höwedes war eine der ersten Entscheidungen Tedescos und eine durchaus brisante. Tedesco hatte die Einschätzung, dass der Kapitän der Mannschaft nicht mehr würde helfen können, und stellte sich mit seiner kompromisslosen Entscheidung voll in den Wind und gegen die öffentliche Meinung.

Es eint die beiden jungen Trainer, dass sie sich von ihren Ideen nicht abbringen lassen, wenn sie davon überzeugt sind. Kohfeldt propagierte in Bremen vom ersten Tag an einen spielerischen Ansatz, trotz einer sehr angespannten Situation im Abstiegskampf. Nun treibt er die spielerische Entwicklung seiner Mannschaft voran, immer mit dem ersten Gedanken daran, den eigenen Plan durchzudrücken. Tedesco verfolgt einen nüchternen Fußball. Nur in vier Pflichtspielen der vergangenen Saison, Schalke wurde immerhin Vizemeister, hat die Mannschaft mehr als zwei Tore geschossen. Als emotionaler Ausreißer zählt auch das 4:4 von Dortmund dazu. Ansonsten war Schalke ein Paradebeispiel für Effizienz und ein überragendes Spiel gegen den Ball. Kaum ein Team der Liga konnte sich so gut dem Spiel des Gegners anpassen.

Guter Zugang zu den Spielern

Tedesco wurde 2016 Jahrgangsbester beim DFB-Trainerlehrgang, Gesamtnote 1,0. Er folgte auf Kohfeldt, der ein Jahr zuvor die Ausbildung in Hennef als Bester abschloss. Weder Tedesco noch Kohfeldt können auf eine Karriere als Profi zurückblicken, sie gehören zur wachsenden Gruppe an sogenannten Quereinsteigern, wenngleich der Begriff irreführend ist. Anders als das Gros ehemaliger Profis, die sofort im Seniorenbereich einsteigen, haben sie ihren Beruf in den Niederungen des Jugendfußballs gelernt und sich nach oben gearbeitet.

Das bringt viele Vorteile mit sich, gerade bei Kohfeldt und Werder. Einige seiner Spieler kennt er seit Jahren und hat eine sehr enge Bindung aufgebaut. Aber weder er noch Tedesco wussten, wie es in einer Profikabine zugeht. Kohfeldt spielte immerhin in der Verbandsliga in Werders dritter Mannschaft, Tedesco in der Kreisliga A. Umso erstaunlicher ist der empathische Zugang, den beide offenbar zu ihren Spielern finden. Und zumindest bei Tedesco auch der Werdegang. Vor anderthalb Jahren war der noch Trainer in der U19-Bundesliga bei der TSG 1899 Hoffenheim. Erzgebirge Aue hatte das Auge und den Mut, Tedesco im Abstiegskampf der zweiten Liga zu verpflichten, und landete einen Volltreffer. Von der A-Jugend in die Champions League innerhalb von 18 Monaten ist eine ziemlich außergewöhnliche Geschichte.