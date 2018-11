„Gleich große Klappe kommt nicht gut“

Die erste Woche der Vorbereitung hat Werder absolviert. Trainer Florian Kohfeldt zog eine erste Bilanz und sprach über die Integration der Neuzugänge, die WM-Teilnehmer und die richtige Mentalität.

Das Bremer Wetter passt zur Laune Florian Kohfeldts. Bei Sonnenschein geht alles leichter von der Hand, oder vom Fuß, da geht es Kohfeldt nicht anders als den meisten Menschen. Eine Woche läuft die Vorbereitung bereits. Zeit genug, um erste Eindrücke zu sammeln und zu bewerten - Kohfeldts Grundton ist positiv. In einer Medienrunde spach Werders Trainer über ...

... seinen ersten Eindruck der Neuzugänge:

Sie sind gut integriert, in der Kabine ist eine sehr entspannte Atmosphäre, das gefällt mir. Die Neuen sind offen, aber nicht zu offen. Es gehört auch eine gewisse Zurückhaltung dazu, wenn man neu ist. Gleich die Klappe aufzureißen wenn man neu ist, kommt nicht so richtig gut. Sie finden einen guten Weg: schon mal einen Flachs mitmachen, schauen sich aber auch an, was passiert. Wäre es anders, würde ich das in die richtigen Bahnen lenken.

... den Fitness-Zustand der Spieler:

Alle sind mit sehr guten Werten aus dem Urlaub zurückgekommen. Gerade die Neuen hatten teilweise extrem gute Werte. Keiner ist mit Defiziten zurückgekehrt, wir können da anfangen, wo wir es uns vorgestellt haben. Dieses Jahr war es wichtig, weil wir eine lange Pause gemacht hatten und wir nicht zwei, drei Wochen Kondition aufbauen wollen.

... Werders WM-Teilnehmer Augustinsson und Osako:

Ludwig hat einen kurzen Moment gebraucht, sich an das Turnier zu gewöhnen. Ab dem zweiten Gruppenspiel gegen Deutschland und danach hat er sehr ordentliche Leistungen gebracht und viel von dem gezeigt, was wir von ihm kennen: taktisch clever, oft zum Flanken gekommen, ein Tor geschossen. Ich erhoffe mir von Augustinsson und Osako, dass sie das Turnier als Erfolg verbuchen. Es kann auch für uns einen Mehrwert haben, dass sie mit einem Erfolgserlebnis zurück zu uns kommen. Osako steigt am 27. Juli bei uns ein, nach dem Zillertal. Ludwig wird das Trainingslager ab dem 4. August in Grassau mit der Mannschaft bestreiten. Wahrscheinlich ist er früher da.

... die schlechten Saisonstarts der vergangenen Jahre:

Das spielt für mich keine Rolle. Wir haben die letzte Saison gründlich analysiert, ab jetzt will ich gucken was kommt, nicht was war. Ich glaube auch nicht, dass das eine Rolle für die Mannschaft spielt. Wir sind fokussiert auf Worms, auf Hannover, da wollen wir Leistung bringen, um die Spiele zu gewinnen.

... den Workshop mit dem Trainer-Team in der Sommerpause:

Es waren die Co-Trainer Thomas Horsch, Tim Borowski, Frank Baumann, Björn Schierenbeck und ich dabei, alle mit Familie. Es war eine Mischung aus Arbeit und familiärem Zusammensein. In den nächsten elf Monaten sehe ich meine Co-Trainer häufiger als meine Frau, deshalb ist schön, noch mal so ein Zusammensein zu schaffen. Thematisch ging es um einen letzten Rückblick auf das vergangene Jahr, sehr kurz nur. Dann gab es verschiedene Schwerpunkte. Zum einen, wie wir unsere Arbeit organisieren. Also wann macht man was innerhalb einer Trainingswoche. Wann es Zeit gibt für die Kaderplanung. Ich habe einen Ausblick auf die Vorbereitung gegeben und was noch kommen muss bis zum Start. Ein großes Thema war die Zusammenarbeit mit dem Leistungszentrum. Es waren Themen dabei, zu denen wir im Alltag nur schwer kommen, die aber wichtig sind.

... die Jungprofis, die mit ins Trainingslager ins Zillertal fahren:

Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass alle dabei sind, die beim ersten Training dabei waren. Von den jungen Spielern sind das Ilia Gruev, David Philipp, Jannes Vollert, Fridolin Wagner und Jan-Niklas Beste. Wir haben geschaut, für welche Position es Sinn macht, aber nicht nur in der U 23, auch in der U 19.

... die potenziellen Neuzugänge für das Mittelfeld:

Es gibt klare Profile, die wir schon vor langer Zeit besprochen haben, und es gibt verschiedene Kandidaten. Mit dem einen oder anderen sind wir weiter, mit anderen weniger weit. Täglich sind wir im Austausch und sehr sicher, dass wir da etwas Gutes finden. Wir sind aber noch nicht so festgefahren, dass es der eine wird und kein anderer. Qualität geht vor Schnelligkeit, es ist kein Kriterium, dass er im Zillertal dabei sein muss oder direkt danach. Im Bereich Abwehr und vordere Offensive sind wir sehr gut besetzt, wir müssen sehen, dass wir im Mittelfeld nominell nachlegen.

... die Zielvorstellungen der Vorbereitung:

Zum einen wollen wir eine Mentalität beibehalten, die zum Selbstverständnis wird, damit wir nicht mehr darüber reden müssen: den Mut zu haben, überall zu gewinnen, eine Erfolgsbesessenheit zu spüren. Mainz war da unheimlich wichtig, das letzte Spiel der vergangenen Saison, da wollten alle unbedingt gewinnen. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt alle Spieler haben. Dann gibt es Ziele im technisch-taktischen Bereich. Da geht es nicht um viele verschiedene Grundordnungen, um dann beliebig zu sein, sondern um taktische Varianten in den Grundordnungen. Als Beispiel: Es ist ein riesiger Unterschied, ob bei gleicher Grundordnung Martin Harnik im Sturm spielt oder Max Kruse. Wir wollen unseren Fußball, Kombinationsfußball mit Zielstrebigkeit und Tempo, durchspielen können. Ein Ziel ist auch ein anderes konditionelles Profil. Wir haben eine hohe Laufbereitschaft, wollen aber vermehrt in Sprints hinter die gegnerische Kette investieren. Dabei geht es um Taktik, also den Sinn der Sprints zu verstehen, und die Fähigkeiten, die Sprints machen zu können.

... die Zukunft Aron Johannssons:

Es ist zwiespältig. Als Typ und Spieler schätze ich Aron. Er hat in der Rückrunde ja auch seine Einsätze bekommen, wenn er fit war. Klar ist aber auch, dass sich die Konkurrenz verändert hat. Wir haben personell reagiert, als nicht klar war, ob er in dieser Saison bleibt. Jetzt ist er da, aber wenn sich etwas ergibt in der Transferperiode, sind wir gesprächsbereit. Wenn nicht, bin ich froh, noch einen Spieler mit Qualität mehr zu haben. Spielzeit kommt aber nicht automatisch, die muss man sich immer erkämpfen.