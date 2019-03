Gewinne VIP-Tickets zum Pokal-Kracher!

In Zusammenarbeit mit PES 2019 und KONAMI in Deutschland verlosen wir zwei VIP-Tickets für Werders Pokal-Viertelfinale auf Schalke!

Du willst zu Werders Pokalspiel auf Schalke (Mittwoch, 20.45 Uhr), hast aber noch keine Karten? Kein Problem! Wir statten dich und deine Begleitung in Zusammenarbeit mit PES 2019 und KONAMI mit VIP-Tickets aus und dazu gibt es auch noch ein Parkticket für die Arena. Du musst nur folgende Quiz-Frage richtig beantworten, dann hast du die Chance auf die 2 exklusiven Eintrittskarten + 1 Parkticket.

Frage: Wer hat Werders entscheidenden Elfmeter beim Sieg im Achtelfinale des laufenden DFB-Pokal-Wettbewerbs in Dortmund verwandelt?

Wie funktioniert das Gewinnspiel?

Beantwortest du die Quiz-Frage richtig, erhältst du auf der Rückseite der richtigen Antwort das Lösungswort. Schickst du uns bis Montag 12 Uhr (1.April) das richtige Lösungswort per Mail, nimmst du an der Verlosung der Karten teil.

Was mache ich mit dem Lösungswort?

Schicke das Lösungswort einfach per Mail an feedback@meinwerder.de. Wichtig ist, dass du die Mail mit dem Betreff Pokal-Quiz abschickst und darin neben dem Lösungswort dein vollständiger Name steht und eine Telefonnummer, unter der wir dich erreichen können.

Bis wann muss ich die Lösung einsenden?

Die Mail mit dem Lösungswort muss bis Montag 12 Uhr (1.April) bei uns eingegangen sein. Unter allen eingegangenen richtigen Lösungen losen wir den Gewinner oder die Gewinnerin der beiden Karten aus.

Wie erfahre ich, ob ich gewonnen habe?

Wenn du die Karten gewonnen hast, melden wir uns noch am Montag per Mail bei dir.

Wie erhält der Gewinner/ die Gewinnerin die Karten?

Die Karten werden nicht verschickt und müssen bei uns in der Redaktion in Bremen persönlich abgeholt werden – spätestens bis Mittwoch 12 Uhr (3. April)!

Allgemeine Teilnahmebedingungen

Die Teilnahme ist erst ab 18 Jahren möglich. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter der WESER-KURIER digital GmbH und der BTAG. Wir erheben und verwenden bei einer Gewinnspielteilnahme die uns zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten, z.B. Kontaktdaten, zweckgebunden nur dann und nur in dem Umfang, soweit dies erforderlich ist. Eine Nutzung oder Weitergabe deiner Daten an Dritte erfolgt nicht. Nach Ermittlung des Gewinners werden alle Daten der Gewinnspielteilnehmer gelöscht.

Weitere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung.