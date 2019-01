Gesunder Respekt vor den drei „Büffeln“

Werder spielt am Sonnabend gegen Eintracht Frankfurt, die mit ihren drei Stürmern Jovic, Haller und Rebic anreisen. Die „Bild“ nennt das Trio „Büffel“ und fragte Sebastian Langkamp, was er von ihnen hält.

Der nächste Gegner hat es vor allem offensiv in sich – Eintracht Frankfurt kommt am Sonnabend nach Bremen (Anstoß 18.30 Uhr). Luka Jovic, Sebastien Haller und Ante Rebic waren zusammen an 24 der 28 Frankfurter Treffer beteiligt. Die „Bild“ hat deshalb bei Sebastian Langkamp vorgehorcht, was der Innenverteidiger über die bevorstehende Aufgabe gegen die „Büffel“ denkt.

„Sie haben eine enorme individuelle Qualität. Da kommt eine große Aufgabe auf uns zu, die wir als Mannschaft lösen müssen“ sagt Langkamp und verrät auch, welchen von den dreien er am stärksten findet. „Luka Jovic ist für mich der kompletteste Stürmer der Liga: schnell, trickreich, beidfüßig und mit gutem Torabschluss. Er hat all das, was man als Innenverteidiger nicht mag, ist schwer auszurechnen“, analysiert der 31-Jährige. Jedoch sprächen auch Hallers Tore für sich und Rebic schließe an seinen starken Leistungen bei der WM an, findet Werders Innenverteidiger.

