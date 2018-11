Gestrickte Söckchen für die Werder-Profis

Es ist eine ungewöhnliche Geschichte von großer Fanliebe. Christel Runge wollte den Werder-Profis nach dem geglückten Klassenerhalt eine Freude machen. Also strickte sie 22 grün-weiße Söckchen.

Die Freude war groß, sehr groß. Die gesamte Saison über hatte Christel Runge mitgelitten. Die 90-Jährige aus Neustadt in Holstein ist schon lange Werder-Fan, hat die ganz großen Erfolge bejubelt und wollte ihren Verein auf keinen Fall absteigen sehen. Umso erleichterter war Christel Runge, als der Klassenerhalt der Grün-Weißen schließlich feststand. So erleichtert, dass sie der Mannschaft etwas zurückgeben wollte. „Ich dachte mir: Mensch, guck mal, wie schön, dass sie es geschafft haben. Du machst jetzt mal was für die Werder-Jungs.“ Also legte sie sofort los – und strickte 22 kleine, grün-weiße Socken, als Schlüsselanhänger.

„So etwas verschenke ich regelmäßig, aber bisher habe ich noch nie welche in grün-weiß gemacht“, sagt Christel Runge. Die Farbwahl ergab sich dieses Mal von alleine, denn die 22 Söckchen sollen ein Geschenk für die Werder-Profis sein. Christel Runges Sohn Rainer hat sie schon verpackt und verschickt. In Kürze dürfte also ein ungewöhnliches Paket in der Werder-Geschäftsstelle ankommen. „Ich weiß nicht, ob sie jemand gebrauchen kann, aber ich habe die einfach aus Spaß und aus Langeweile gestrickt“, sagt Christel Runge und überlegt. „Die Spieler werden doch wohl einen Schlüssel haben, den sie da ranmachen können. Und wenn es nur der Kellerschlüssel ist.“

Eine besondere Verbindung zu Werder

Einen einzelnen Lieblingsspieler hat die 90-Jährige übrigens nicht. Trainer Florian Kohfeldt findet sie „sehr nett, wenn er im Fernsehen spricht“. Ganz besonders angetan hat es ihr aber ein anderer Werder-Trainer: Otto Rehhagel. In den 80er-Jahren, als „König Otto“ noch in Bremen regierte, wurde Christel Runge Werder-Fan. „Der war schon ziemlich charmant.“

Es war aber nicht nur Rehhagel. Christel Runge stammt zwar aus Neustadt in Holstein, rund 200 Kilometer von Bremen entfernt. Tochter Gudrun lebt aber schon sehr lange in Bremen, und bei den regelmäßigen Besuchen an der Weser erwachte die Leidenschaft für Werder. Die genauen Gründe kann sie nicht erklären, so ist das eben mit der Liebe zu einem Verein. Christel Runge ging immer öfter ins Weserstadion und war jedes Mal begeistert. „Ich habe einfach eine besondere Verbindung zu Werder“, sagt sie.

Mittlerweile verbringt die 90-Jährige die meiste Zeit zu Hause. Im Stadion war sie zuletzt vor vielen Jahren, denn die Beine machen nicht mehr richtig mit. Aber sie bekommt regelmäßig Besuch. Dann kann Christel Runge stundenlang plaudern, am liebsten über ihren Lieblingsklub. „Ich bin alt und manchmal allein“, sagt sie. Werder sorgt in ihrem Leben für Abwechslung. Sie hört die Spiele im Radio, schaut die Zusammenfassungen im Fernsehen und redet bei den wöchentlichen Telefonaten mit ihrer Tochter jedes Mal darüber, was bei Werder gerade so passiert.

Ihre Freundinnen wundern sich darüber manchmal. Genauso wie über die Söckchen, die Christel Runge jetzt für die Werder-Profis gestrickt hat. „Die haben mich gefragt: Warum machst du das?“, erzählt sie und lacht. „Aber warum nicht? Mir macht es Spaß, und ich wollte den Jungs gerne eine Freude machen.“