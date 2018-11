Gerücht um Kiels Drexler

Wie die „Kieler Nachrichten“ melden, soll Mittelfeldspieler Dominick Drexler vor einem Wechsel zu Werder stehen. Sportchef Frank Baumann sagte aber zu MEIN WERDER, dass an dem Gerücht nichts dran ist.

Schnappt sich Werder nach Kevin Möhwald einen weiteren Topspieler der zweiten Bundesliga? Wie die „Kieler Nachrichten“ berichten, soll Dominick Drexler „Gerüchten zufolge“ von Holstein Kiel an die Weser wechseln. Der offensive Mittelfeldspieler fehlte im Rückspiel der Relegation gegen den VfL Wolfsburg (0:1) mit Oberschenkelproblemen, im Hinspiel steuerte Drexler mit einem technisch anspruchsvollen Solo noch die Vorarbeit zum einzigen Kieler Treffer während der 1:3-Niederlage der „Störche“ bei. Die Zweitligasaison schloss Drexler mit zwölf Treffern und elf Vorlagen ab.

Auch, wenn Drexler sich mit starken Leistungen bei einigen Vereinen auf den Wunschzettel gespielt hat, ist ein Wechsel des 27-Jährigen nach Bremen derzeit kein Thema. „Das ist nichts, was sich weiter zu verfolgen lohnt“, sagte Werders Sportchef Frank Baumann im Gespräch mit MEIN WERDER.

Drexler gilt als Spieler, der dank seiner technischen Qualitäten und seiner Beweglichkeit in den offensiven Halbräumen seine Stärken hat – ähnlich wie Sturm-Zugang Yuya Osako. Anders als der Japaner besitzt Drexler allerdings noch keine Bundesligaerfahrung: In Leverkusen ausgebildet musste der Offensivspieler erst in Erfurt, dann in Fürth und Aalen auf den endgültigen Durchbruch warten. Seit 2016 spielt Drexler in Kiel, dort ist er als offensiverer der beiden Achter im 4-1-4-1-System gesetzt. Im Bremer 4-3-3 dürfte es für Drexler schwieriger werden, auf Einsatzzeiten zu kommen.

Drexlers gute Leistungen in der zweiten Bundesliga sorgen derweil auch international für Aufsehen. Wie das „Herning Folkeblad“ berichtet, soll etwa der FC Midtjylland, frisch gebackener dänischer Meister, an Drexler interessiert sein. Konkurrenz von Werder müssen die Dänen aber wohl aktuell nicht fürchten.

Die ursprüngliche Meldung zu Drexler gibt es in der aktuellen Printausgabe der „Kieler Nachrichten“, die Meldung des „Herning Folkeblad“ gibt es hier nachzulesen.