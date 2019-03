„Gegen Schalke müssen wir gewinnen“

Ein Punkt auswärts beim Tabellenfünften: Grundsätzlich okay, aber angesichts des Spielverlaufs und des Rückstands auf die europäischen Plätze fielen die Stimmen nach dem Wolfsburg-Spiel mäßig begeistert aus.

Johannes Eggestein...

...zur Partie: „In der zweiten Halbzeit haben wir die Zwischenräume mit den Achtern besser besetzt, die Außenspieler haben mehr Tempo hinter die Abwehr gemacht, dadurch haben wir viele Räume freiziehen können. Das haben wir in der ersten Halbzeit ein bisschen vermissen. In der zweiten Halbzeit hat Wolfsburg die Flügel auch gut überladen und uns defensiv gut beschäftigt. Das haben wir in der zweiten Halbzeit auch besser verteidigen können.“

...zur Verletzung von Sebastian Langkamp: „Ein bitterer Ausfall, aber ich glaube, Milos hat das auch nicht so schlecht hinten gemacht.“

...zum Zusammenprall zwischen Jiri Pavlenka und Admir Mehmedi: „Ich habe mich im ersten Moment in der Tat erschrocken. Jiri hatte ja schon ein, zwei Aktionen, in denen er nicht so glimpflich davongekommen ist – ich erinnere mich an das Spiel in Frankfurt. Aber es ist dann ja gut ausgegangen.“

Maximilian Eggestein...

...zum scheinbaren Abseits beim Gegentreffer: „Das ist egal. Das können wir eh nicht ändern. Im Spiel hatte ich gedacht, es wäre Abseits gewesen. Es war schlecht verteidigt von uns, muss man sagen. Aber ich bezweifle trotzdem, dass jemand von uns Brooks am Kopfball hindern könnte. Wir hatten auch nicht vor, auf Abseits zu spielen, auch, wenn es so aussah.“

Werder-Kapitän Max Kruse:

„Es ist alles im Bereich des Möglichen. Ich würde nicht von einer verpassten Chance reden, wir haben immer noch zehn Spiele vor der Brust. Das sind genug Punkte, die wir holen können, um unsere Ziele zu erreichen.“

Werder-Trainer Florian Kohfeldt...

...zum Spielverlauf: „Der Schlüssel heute lag im Ballbesitz. Das haben wir nicht gut ausgespielt. Aber wir haben mit Wolfsburg heute auch gegen einen Gegner gespielt, der zuletzt viele Tore gemacht hat, und zwar mit dem klaren Prinzip, den Gegner zu locken und dann durchzuspielen. Offensiv war ich anfangs auch überhaupt nicht zufrieden, defensiv schon. Und heute haben wir über 90 Minuten mehr Chancen, deswegen ist es ein hochverdienter Punkt für uns.“

...zur Frage, ob man den Sieg in einem Endspiel um Europa verpasst hätte: „Wir haben gegen den Tabellenfünften gespielt, der finanziell unfassbar viel mehr Möglichkeiten hat als wir. Freitagabend gegen Schalke, das müssen wir gewinnen. Das ist schon eher ein Endspiel als gegen Wolfsburg.“

...zur vermeintlichen Abseitsstellung vor dem Wolfsburger Tor: „Das ist schwer zu entscheiden. Der Spieler, der das Tor köpft ist nicht im Abseits, das kann ich nicht bewerten. Wenn so etwas passiert, rege ich mich nicht auf. Ich bin immer dafür, dass man sowas laufen lässt. Schön wäre nur, wenn es immer in alle Richtungen so laufen würden.“

Wolfsburg-Coach Bruno Labbadia:

„Ich denke, dass es ein Riesenkompliment von Werder ist, sich bei uns hinten reinzustellen. Es ist nicht einfach, gegen ein 4-5-1 zu spielen, aber wir haben das gut gemacht. Wir haben nur verpasst, das 2:0 zu machen, dann hätten wir Werder den Gnadenstoß verpasst. Es gab fünf, sechs Minuten, in denen Werder Druck gemacht hat, aber in denen haben sie das Tor erzielt.“

Weitere Stimmen:

