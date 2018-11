Gegen den Absturz

Werder will in Freiburg die Serie von drei Niederlagen in Folge beenden. Wie? Mit ganz viel Tatendrang, wie Cheftrainer Florian Kohfeldt sagte.

14 Tage Pause ohne ein Bundesliga-­Spiel mitten in der Saison sind eine verdammt lange Zeit. Diese Zeit wird erst recht lang, wenn man in den Wochen davor nur verloren hat. Florian Kohfeldt und seine Spieler haben die bundesligafreie Zeit deshalb genutzt, um sich für das Spiel beim SC Freiburg am Sonntag (15.30 Uhr) in die richtige Stimmung zu bringen. Einmal sagte der Werder-Trainer auf der obligatorischen Spieltagspressekonferenz, wie wütend er und seine Spieler seien, „wütend, jetzt wieder die richtigen Ergebnisse zu erzielen“. Ganz am Anfang hatte Kohfeldt gesagt: „Ich spüre Tatendrang. Tatendrang und Freude, dass es wieder losgeht.“ Und wenig später sagte Kohfeldt: „Die Spieler sprühen im Training vor Tatendrang.“

Das Spiel in Freiburg markiert den Beginn des Schlussspurts im Fußballjahr 2018. Werder muss bis zum 22. Dezember noch sechs Mal in der Bundesliga antreten. Nach Freiburg heißen die Gegner Bayern München, Fortuna Düsseldorf, Borussia Dortmund, 1899 Hoffenheim und RB Leipzig. Ab sofort geht es um die Frage, ob Werder es schafft, sich wenigstens in der Nähe der Europapokalplätze festzusetzen, also dort, wo Werder sich selbst auch sieht, oder ob Werder weiter abrutscht und womöglich in der unteren Tabellenhälfte überwintert. „Freiburg ist ein wichtiges Spiel, das will ich gar nicht wegdiskutieren“, sagt Kohfeldt folglich.

Und auch wenn es von der tabellarischen Konstellation vielleicht so aussehen mag – Werder ist immerhin immer noch Siebter, Freiburg ist Elfter –, Freiburg muss neben Düsseldorf, dem Vorletzten, nicht automatisch auch der leichteste Gegner im anspruchsvollen Restprogramm bis Weihnachten sein. Freiburg hat in dieser Saison gegen Schalke gewonnen, gegen Gladbach auch, und gegen die Bayern unentschieden gespielt.

Kohfeldt nennt Freiburg „unfassbar laufbereit und unbequem“ und bescheinigt dem Gegner, seine individuelle Qualität in dieser Saison noch einmal deutlich gesteigert zu ­haben. Dominique Heintz bringe eine „neue Qualität in der Spieleröffnung“, Stürmer Luca Waldschmidt sei „einer der spannendsten Spieler der Liga“, und dann ist da ja auch noch Jerome Gondorf, der Kurzzeit-Bremer. „Ich freue mich, ihn wiederzusehen“, sagte Kohfeldt, „aber ich hoffe, dass er kein überragendes Spiel macht.“ Werder darf in dieser Phase der Saison nur an sich selbst denken.

