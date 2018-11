Gefahrenherd und Zweikampfmonster

Trotz der bitteren 1:2-Niederlage in Unterzahl ließ Werder auch beim VfB Stuttgart eine neue spielerische Klasse durchscheinen. Yuya Osako verkörpert den neuen Bremer Angriffsfußball wie kein Zweiter.

Die Zahlen wollten irgendwie nicht zu den Rahmenbedingungen des Spiels passen: Im Spiel gegen den VfB Stuttgart war Werder die Auswärtsmannschaft, noch dazu agierte man seit der Gelb-Roten Karte für Milos Veljkovic in der 36. Minute in Unterzahl. Dennoch standen am Ende gut 61 Prozent Ballbesitz für Grün-Weiß zu Buche, und hätte Florian Kohfeldt nicht in der Schlussphase zwei weitere Verteidiger vom Feld genommen und Stuttgart so Möglichkeit zum Kontern gegeben, es hätte womöglich sogar ein Chancenplus gegeben.

Ein entscheidender Anteil an dieser spielerisch überzeugenden Werder-Leistung kam einmal mehr Yuya Osako zu. Hatte es noch zu Saisonbeginn geheißen, Werder habe in der Offensive zwei freie Plätze zu vergeben – den links und den rechts von Max Kruse – kann man inzwischen mit einiger Bestimmtheit sagen, dass sich Werders Angreifer darum streiten, neben Kruse und Osako noch Platz zu finden. Wenn der Japaner fit war, stand er bislang immer in der Startelf. Tatsächlich spielt wohl kaum ein Werderaner so nah am Idealbild des Kohfeldt-Fußballs wie Osako – auch gegen Stuttgart war das zu erkennen.

Schon anhand der Zahlen lässt sich belegen, wie viel Einfluss der mitunter fast unscheinbar wirkende Offensiv-Allrounder auf das Bremer Spiel hat: An sieben Torschüssen war Osako beteiligt, kein Spieler auf dem Feld war in mehr Abschlussaktionen direkt involviert. In der Anfangsphase spielte Werder mit einer Doppelspitze, und während Max Kruse wie gehabt seinen Aufgaben als Spielmacher über die Fläche der vordersten zwei Spielfelddrittel nachkam, übte sich der umtriebige Osako in der Strafraumbesetzung. Allein in den ersten neun Minuten sprangen dabei drei Abschlüsse heraus, keiner von ihnen gänzlich ungefährlich, einer zwang Stuttgarts Ron-Robert Zieler zur Faustabwehr. Mit insgesamt 29 Sprints – trotz zehn Minuten weniger Spielzeit nur einer weniger als bei Maximilian Eggestein und Stuttgarts Santiago Ascacibar, die die Statistik anführen – brachte sich Osako immer wieder in Position und sorgte in der Defensive der Schwaben für Unruhe.

Osakos besonderer Wert für das Bremer Spiel zeigte sich aber jenseits seiner eigenen Abschlussaktionen – wenngleich die Flexibilität des Japaners, der auch für seine Nationalmannschaft in der Spitze agiert, Werder sicher guttut. Im Laufe der Partie rückte Osako nämlich immer mehr in die Rolle des Zuarbeiters, der Verbindungen herstellen und Szenen erst so richtig gefährlich machen sollte. An glücklicheren Tagen hätte Osako in Stuttgart zwei Assists gesammelt – am Ende scheiterten sowohl Kruse (46. Minute) nach Osakos Kopfballweiterleitung als auch Eggestein (58. Minute), der den Pfosten traf, nachdem Osako den Ball geschickt durchgesteckt hatte.

Gerade in dieser Szene zeigte sich Osakos ganze Klasse: Zunächst gelang es Werders Offensivmann, einen schwierigen hohen Ball mit einem starken ersten und zweiten Kontakt auf engem Raum zu verarbeiten. Währenddessen hatte Osako bereits registriert, welchen Laufweg Eggestein nehmen würde, und konnte diesen ohne Zeitverlust und mit technischer Präzision direkt anspielen. Und: Schon in der Entstehung hatte Osako seine Übersicht und seine Fähigkeiten in der Ballverarbeitung genutzt, um den Ball im Umschaltspiel mit einer sauberen Annahme nach vorn zu treiben und anschließend das Spiel auf den Flügel zu Kruse zu verlagern.

Gerade wegen dieser enormen technischen Sauberkeit im ersten Kontakt trug Osako maßgeblich dazu bei, dass Werder auch nach dem Platzverweis gefährlich blieb: Der Japaner ist nicht nur ein Spezialist darin, sich anspielbar zu machen, er schafft es aufgrund seiner starken Vororientierung und seiner Ballbehandlung auch im klassischen Elf-gegen-Elf-Spiel immer wieder, sich in Räumen zu bewegen, in denen das eigene Team in der Unterzahl ist, und dennoch konstruktive Lösungen für die entsprechenden Szenen zu finden.

Wenn dazu auch noch eine starke Tagesform mit 16 gewonnenen Zweikämpfen – die meisten aller Spieler auf dem Platz – kommt, wird deutlich, warum Osako im Sommer so weit oben auf der Bremer Einkaufsliste stand. Allerdings zeigt sich auch noch: Werder fehlt derzeit ein Torjäger, der Osakos Zuarbeiterqualitäten veredelt. Ein Kruse in Topform hätte die Klasse im Abschluss, Martin Harnik bietet immer wieder ähnliche Laufwege an, hat aber nicht die Durchschlagskraft eines Anthony Modeste, der Osakos Nebenmann in dessen bester Saison in Köln war.

So scheint der Japaner nicht nur im Positiven, sondern auch im Negativen wie ein Symbolspieler für das neue Werder: Die fußballerische Qualität ist enorm, aber vor dem gegnerischen Tor bleiben die Bremer Bemühungen zu oft brotlose Kunst. Immerhin: Mit Spielern wie Osako im Kader dürfte es mittelfristig nicht schwer fallen, einen Mittelstürmer wie US-Talent Joshua Sargent ins Team zu integrieren.

