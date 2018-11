Gedränge im Außendienst

Florian Kohfeldt hat eine Stammformation gefunden, die nur auf zwei Positionen häufigere Wechsel zulässt: Auf den beiden Flügeln hat der Trainer eine enorme Auswahl - aber auch ein kleines Problem.

Joachim Löw kennt das Dilemma seit Jahren und wenige Wochen vor der Weltmeisterschaft im Sommer wird es ihn wieder heimsuchen: Der Bundestrainer muss dann wählen aus einem guten Dutzend erstklassiger Angreifer, die meisten davon können auch auf den Außenbahnen spielen. Thomas Müller, Leroy Sané, Julian Draxler, Marco Reus, Mario Götze, Julian Brandt oder Serge Gnabry kämen unter anderem in Frage.

Ganz so spektakulär ist die Auswahl von Florian Kohfeldt bei Werder nicht. Dafür aber in etwa ebenso üppig. Kohfeldt hat neun Spieler im Kader, die in seiner bevorzugten 4-3-3-Grundordnung für die beiden Planstellen auf den offensiven Flügeln in Frage kommen. Auf keiner anderen Position herrscht bei Werder mehr Gedränge als auf den Außenbahnen. Und weil Kohfeldt neun von elf Startelfplätzen mehr oder weniger klar vergeben hat, bleibt vor den Spielen im Prinzip oft nur eine Frage: Wie ordnet sich Werders Offensive an und wer darf spielen?

Jiri Pavlenka im Tor ist gesetzt, auch die Viererkette steht in der Regel und wird kaum umgebaut. Theo Gebre Selassie und Ludwig Augustinsson sind das gesetzte Außenverteidigerpärchen, Milos Veljkovic und Niklas Moisander im Zentrum nicht zu verdrängen.

Im Dreier-Mittelfeld davor gibt es ab und an so etwas wie eine kleine Rotation. Zlatko Junuzovic und Thomas Delaney fanden sich schon auf der Bank wieder, der Kreis an Kandidaten mit den beiden sowie Maximilian Eggestein, Philipp Bargfrede und Jerôme Gondorf bleibt aber überschaubar. Max Kruse als zentraler Angreifer ist selbstverständlich unantastbar. Nur auf den Außen wechselt Kohfeldt munter durch.

Neun Kandidaten für zwei Planstellen

Gegen Köln durften Milot Rashica und Florian Kainz ran, in Mönchengladbach rückten im Verlauf des Spiels Aron Johannsson und Jerome Gondorf auf die Flügel, Ishak Belfodil wich auch immer wieder aus. Im vorletzten Heimspiel gegen den HSV durfte Junuzovic auf der rechten Seite beginnen. Natürlich sind die Trainingseindrücke für alle Startspieler entscheidend, noch genauer dürfte Werders Trainerteam aber bei der Auswahl seiner Flügelspieler hinschauen und sich beeinflussen lassen.

Sechs Spieler hat Kohfeldt derzeit zur Verfügung für die beiden Positionen, drei weitere noch in der Hinterhand. Fin Bartels wird diese Saison wohl nicht mehr spielen, ist aber als verkappter Neuzugang für die kommende Saison fest eingeplant. Yuning Zhang wäre auch ein Kandidat, der Chinese kommt aber für Einsätze in der Bundesliga immer noch nicht in Frage. Und dann ist da noch der große Pechvogel Justin Eilers. Der hat für Werders Profis seit seinem Wechsel vor mehr als anderthalb Jahren noch keine Minute auf dem Platz gestanden und kämpft sich derzeit mal wieder ran an die erste Mannschaft.

An Quantität mangelt es Kohfeldt bei der Besetzung der Außenbahnen garantiert nicht. Und auch qualitativ entwickelt sich Bremens Flügelspiel sukzessive. Neben den laufstarken und abschlussfreudigen Spielern wie Junuzovic, Gondorf, Johannsson oder Belfodil hat Werder in Rashica einen echten Tempodribbler neben Kainz dazugewonnen. Bartels vereint diese beiden Kategorien in sich, Eilers ist eine Wundertüte, die sich auf Bundesliganiveau erst noch beweisen muss.

Werder hat keinen Linksfuß auf dem Flügel

Bei aller Euphorie über die vielen Möglichkeiten bleibt nur ein kleiner Haken: Am vergangenen Montag ließ Kohfeldt nach 23 Minuten seine Flügelspieler die Seiten tauschen, Rashica wechselte nach links, Kainz ging auf die rechte Seite. So ein Wechsel im Spiel kann eine Reaktion auf eine Schwachstelle des Gegners sein, wenn ein Spieler etwa besser zu einem bestimmten Gegenspieler passt - oder aber die eigenen Offensivoptionen ungeachtet des Gegners anpassen: Indem den Flügelspielern die Gelegenheit gegeben wird, „seitenverkehrt“ zu spielen und damit neben dem Dribbling über den Flügel auch den Torabschluss im Zentrum zu suchen.

Das Ribery-Robben-Modell der Bayern funktioniert deshalb seit fast einem Jahrzehnt so gut, weil ein Rechtsfuß auf der linken und ein Linksfuß auf der rechten Seite spielen. Der Robben-Klassiker, von rechts mit dem starken linken Fuß zur Mitte zu ziehen und dann abzuschließen, ist ein gerne genutztes Stilmittel im 4-3-3.

Werder kann damit noch nicht besonders beeindrucken. Im Kader findet sich kein einziger Flügelspieler mit einem starken linken Fuß, alle neun Kandidaten passen, dribbeln und schießen bevorzugt mit rechts. Zum Tor gerichtete Diagonalläufe vom Flügel in den torkritischen Raum des Gegners im Zentrum sieht man deshalb so gut wie nie. Da gäbe es in Zukunft noch Optimierungsbedarf.