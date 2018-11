Gebre Selassies guter Einfluss

Faire Geste: Nachdem Frankfurts Jetro Willems im Spiel gegen Werder wegen einer Tätlichkeit gegen Theodor Gebre Selassie vom Platz gestellt worden war, half dieser nun dabei, die Sperre zu reduzieren.

Jetro Willems scheint die Karten in dieser Saison magisch anzuziehen: Der niederländische Linksverteidiger in Diensten von Eintracht Frankfurt durfte am Donnerstag in der Europa-League-Partie gegen Olympique Marseille aufgrund einer Gelb-Roten Karte frühzeitig duschen gehen, nachdem er schon im Bundesligaspiel gegen den SV Werder wegen einer Tätlichkeit vom Platz gestellt worden war. Allzu viel Frust dürfte sich bei Willems aber nicht angestaut haben: Nicht nur gelang es seinen Frankfurtern in Unterzahl noch, die Partie zu einem 2:1-Sieg zu drehen, auch die Sperre in der Liga fällt kürzer aus als ursprünglich gedacht: Statt drei Spielen muss Willems nur zwei Partien zuschauen.

Ein Grund dafür ist ein Bremer: Theodor Gebre Selassie, „Opfer“ von Willems' Attacke in der 32. Minute des Ligaspiels, unterstützte die Frankfurter Berufung mit einer entlastenden Aussage. Das bestätigte Achim Späth, der als Vorsitzender des DFB-Bundesgerichts für die Verhandlung verantwortlich war: „Willems' Gegenspieler Gebre Selassie hat ausgesagt, dass er die Schmerzwirkung auf einer Skala von eins bis zehn nur als eins empfunden hat“, erklärte Späth in einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes.