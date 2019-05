Gebre Selassie tritt aus Nationalteam zurück

Theodor Gebre Selassie wird sich ab sofort in seinem sportlichen Alltag komplett auf Werder konzentrieren. Der Tscheche hat am Dienstag schweren Herzens seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt.

Dieser Tag hatte sich angedeutet, in den vergangenen Monaten hatte es reichlich Spekulationen darüber gegeben. Nun ist es fix, Theodor Gebre Selassie hat seinen Rücktritt aus der tschechischen Nationalmannschaft erklärt. Das teilte der Werder-Profi am Dienstag via Twitter mit. „Nach langem Nachdenken über meine Gesundheit und meine Familie habe ich mich dazu entschieden, dieses Kapitel zu beenden“, schrieb Gebre Selassie. „Ich werde niemals das Gefühl des Stolzes vergessen, dass in mir aufkam, wenn ich den Platz betreten und danach die Nationalhymne gesungen habe.“

Werders Rechtsverteidiger hat im Laufe seiner Karriere 52 Mal für Tschechien gespielt und dabei drei Tore erzielt. Höhepunkte waren die Teilnahmen an den Europameisterschaften 2012 und 2016. Die beiden letzten Auftritte des 32-Jährigen hatten es noch einmal in sich, Gegner waren England (0:5) und Brasilien (1:3). „Das sind zwei Spiele, die ich auf jeden Fall mitmachen will“, hatte Gebre Selassie schon damals mit Blick auf ein mögliches Karriereende gesagt. Nun also ist tatsächlich endgültig Schluss. „Es war mir eine Ehre“, schrieb Gebre Selassie.