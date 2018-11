Gebre Selassie spielt durch, Pavlenka auf der Bank

Erfolg für Theodor Gebre Selassie und Jiri Pavlenka: Die beiden Werderaner haben mit Tschechien in der Nations League gegen die Slowakei gewonnen.

Tschechiens neuer Nationaltrainer Jaroslav Silhavy hat einen gelungenen Einstand gefeiert. In der Slowakei führte er am Sonnabend seine Mannschaft zum ersten Sieg in der Nations League. Während Werder-Keeper Pavlenka das Spiel von der Bank aus verfolgte, stand Gebre Selassie in der Startelf und durfte auch durchspielen. Die Treffer für das Team der beiden Werderander erzielten Michal Krmencik (52.) und Patrik Schick (76.), für die Gastgeber hatte Marek Hamsik (62.) für den zwischenzeitlichen Ausgleich gesorgt.

In der Gruppe 1 der Nations League B belegt Tschechien mit nun drei Punkten den zweiten Platz. Erster ist die Ukraine (sechs Punkte), die Slowakei bleibt weiter ohne Punkt auf dem letzten Rang.