Gebre Selassie bleibt Bremer

Theodor Gebre Selassie wird offenbar auch in der kommenden Saison das grün-weiße Trikot überstreifen. Die Antworten, die der Rechtsverteidiger in einem „Deichstube“-Interview gab, klangen zumindest sehr danach.

Theodor Gebre Selassie ist der Dauerbrenner auf Werders rechter Abwehrseite und bleibt den Bremern in der kommenden Saison erhalten. Der im Sommer auslaufende Vertrag des Tschechen beinhaltet nämlich eine Option, wodurch sich das Arbeitspapier bei einer bestimmten Anzahl von Einsätzen automatisch um ein weiteres Jahr verlängert. Und weil Gebre Selassie in dieser Saison quasi keine Pflichtspielminute verpasste, hat er diese Marke nun offenbar erreicht.

Denn auf die Frage, was er am 4. Juli, wenn Werder im Zillertal die Sommervorbereitung aufnimmt, machen werde, antwortete Gebre Selassie in einem „Deichstube“-Interview: „Dann werde ich zum achten Mal dort sein.“ Auf die konkrete Nachfrage, ob sich sein Vertrag denn nun verlängert habe, blieb Gebre Selassie allerdings ein wenig im Vagen. „Das könnte so sein“, sagte der 32-Jährige mit einem Schmunzeln und verwies auf Sportchef Frank Baumann. Der bestätigte bereits Anfang Januar, dass Gebre Selassie ziemlich sicher die erforderliche Anzahl an Einsätzen erreichen und auch nächste Saison für Werder spielen werde.

