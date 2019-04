Gebre Selassie äußert seine Trauer

Die tschechische Nationalmannschaft trauert um einen ihrer Spieler: Josef Sural starb bei einem Verkehrsunfall. Werders Theodor Gebre Selassie äußerte sich dazu am Montag.

Der tschechische Fußball trauert um einen seiner Nationalspieler: Der 28-jährige Josef Sural verstarb bei einem Verkehrsunfall. Das bestätigte der türkische Klub Alanyaspor, bei dem Sural zuletzt gespielt hatte, am Montag.

Es sei zu einem Unfall mit dem Mannschaftsbus gekommen, in dem sich auch Sural befand. Das Fahrzeug habe sich überschlagen, wobei sich Sural schwer verletzt habe. Später im Krankenhaus sei er dann verstorben.

Werders Torwart Jiri Pavlenka und Verteidiger Theodor Gebre Selassie kennen Sural von gemeinsamen Auftritten in der tschechischen Nationalmannschaft, zuletzt hatten sie im Oktober 2018 zusammen auf dem Feld gestanden. Gebre Selassie äußerte sich via Instagram zu dem Unfall: „Ruhe in Frieden. Herzliches Beileid an die ganze Familie“.