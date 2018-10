Geballte Erfahrung, schlechte Erinnerungen

Mit Marco Fritz wird ein erfahrener Fifa-Schiedsrichter am Sonntag Werders Heimspiel gegen Bayer Leverkusen leiten. Der 41-Jährige ruft bei den Werder-Fans keine schönen Erinnerungen hervor.

Marco Fritz pfeift am Sonntag (18 Uhr) das Werder-Heimspiel gegen Bayer Leverkusen – und das ist nicht unbedingt ein gutes Omen. Unter seiner Leitung gab es für Werder bisher fünf Niederlagen, drei Siege und ein Unentschieden. Beim vergangenen Mal, als der 41-jährige Bankkaufmann eine Partie der Bremer leitete, gab es ebenfalls eine Pleite: Die Grün-Weißen verloren im Februar im Pokal-Viertelfinale 2:4 nach Verlängerung – gegen Leverkusen. Und dann wären da noch zwei deftige Klatschen gegen den FC Bayern unter Fritz’ Leitung: das 0:7-Heimdebakel im Dezember 2013 und das 1:6 im Februar 2013 in München.

Diese negativen Erlebnisse haben natürlich nicht direkt mit der Leistung von Fritz zu tun. Denn mit dem Fifa-Schiedsrichter (seit 2012) ist an diesem Sonntag ein sehr erfahrener Referee an der Pfeife. Fritz, der aus Korb in Baden-Württemberg kommt, gab vor mehr als neun Jahren sein Bundesliga-Debüt und leitete bisher mehr als 120 Erstliga-Spiele. Unterstützt wird er am Sonntagabend von den Linienrichtern Dominik Schaal und Marcel Pelgrim, vierter Offizieller ist Christof Günsch.

Die Umfrage zum Spiel gibt es hier: