Gastmannschaften an Kosten beteiligen?

Am kommenden Freitag findet eine Bundesliga-Versammlung in Frankfurt statt, bei der auch über das Werder betreffende Polizeikostenurteil gesprochen wird. Präsident Hubertus Hess-Grunewald erhofft sich dabei einen „offenen Austausch“ über diese „neue Situation“, sagte er in einem Interview mit der „Frankfurter Rundschau“.

„Wir werden uns natürlich mit der DFL darüber unterhalten, wie wir uns als gemeinschaftliche Veranstalter (von Hochrisikospielen, d. Red.) diese finanzielle Zusatzbelastung untereinander aufteilen“, so Hess-Grunewald weiter. Auch müsse man schauen, wie die Gastvereine sich beteiligen könnten – denn „ob ein Spiel in den Hochrisikostatus erhoben wird, hängt ja vor allem mit besonderen Konstellationen der Spielpaarung zusammen.“

Ein juristisches Vorgehen gegen die DFL, die nach aktuellem Stand die Kosten auf Werder abwälzen will, schloss Hess-Grunewald aus: „Wir werden unser Interesse sehr deutlich machen, aber sicher nicht im Gerichtssaal.“

Angesprochen auf die Kritik an seinen Aussagen, ein neuer Vertrag für Werders Kapitän Max Kruse stehe aufgrund des Urteils auf der Kippe, sagte Hess-Grunewald, dass er lediglich auf den drohenden Wettbewerbsnachteil hinweisen wollte, „wenn wir allein oder auch zum Teil auf den Kosten sitzen bleiben und andere Klubs nicht.“ Er habe deshalb „einem spontanen Impuls folgend, versucht, das Problem durch diese Zuspitzung etwas griffiger zu machen.“

