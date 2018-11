Garcia wechselt nach Bern

Nun ist es offiziell: Verteidiger Ulisses Garcia wird Werder verlassen und in seine Heimat zurückkehren. So wechselt der 22-Jährige zu den Young Boys aus Bern. Das teilten beide Klubs am Dienstag mit.

"Ulisses Garcia ist ein Spieler, der seine Karriere bei uns neu lancieren will. Mit seiner Mentalität und seinem Charakter wird er gut in unsere Mannschaft passen und alles daran setzen, sein ganzes Potenzial zu entfalten", sagte Berns Sportchef Christoph Spycher. Garcia, der nach Angaben des Klubs mit einem Vierjahresvertrag ausgestattet wird, freute sich ebenfalls auf die Rückkehr in die Schweiz: "Ich bin sehr glücklich, am Mittwoch ins Training einzusteigen und meine neuen Mitspieler kennenzulernen. Es hat mich beeindruckt, wie die Young Boys junge Spieler weiterentwickeln. Ich werde alles daran setzen, dass ich diesen Weg ebenfalls einschlagen kann", wird der 22-Jährige auf der Internetseite seines künftigen Arbeitgebers zitiert.

Auch Werders Sportchef Frank Baumann äußerte sich zum Abschied des Linksverteidigers: „Leider ist Ulisses in der Rückrunde beim 1. FC Nürnberg nicht in dem Maße zum Einsatz gekommen, wie wir uns das alle erhofft hatten. Da wir mit Ludwig Augustinsson, Marco Friedl und Thore Jacobsen auf der Position des linken Verteidigers sehr gut besetzt sind, würde es auch in der kommenden Saison schwierig werden, regelmäßig Einsatzzeiten zu bekommen. Deshalb war dieser Wechsel für alle Parteien die beste Lösung“, sagte er.

Garcia war 2015 an die Weser gewechselt, war dort über die Rolle des Ergänzungsspielers aber nie hinausgekommen. Insgesamt absolvierte er für die Bremer lediglich 19 Bundesligapartien, darüber hinaus war er vier Mal im DFB-Pokal mit dabei. Zuletzt war er in der Winterpause bereits in die 2. Liga zum 1. FC Nürnberg verliehen worden.